Gonzalo Heredia sorprendió al elenco de La 1-5/18 con su look: “Me siento en una fiesta de disfraces”

Tras el estreno de La 1-5/18, los ojos de la prensa de espectáculos quedaron puestos en los protagonistas de la nueva tira de Pol-ka. Por esa razón, Gonzalo Heredia, integrante del elenco, decidió asistir a las grabaciones del programa con un particular look por demás elegante. Para su sorpresa, en lugar de ser sorprendido por periodistas, quien lo recibió cámara en mano fue su compañera Ángela Leiva, que lo filmó al llegar y compartió el video en su cuenta de Instagram. “Me siento como en una fiesta de disfraces”, señaló el marido de Brenda Gandini.

En los últimos días, algunos programas de televisión se ocuparon del estreno de la nueva ficción de la productora de Adrián Suar. Los Ángeles de la Mañana, el magazine matutino de eltrece, incluso llegó a trasladar su grabación al set de filmación de La 1-5/18 para conversar con el elenco. Por eso, Heredia consideró que era apropiado estar listo para las cámaras y ofrecer una imagen distinta a la de su personaje y decidió arribar a la productora impecable: peinado, con lentes de sol, pantalones ajustados, una camisa estampada y un saco a tono.

Su compañera Ángela Leiva, lejos de dejarle pasar el look, recibió al actor con el teléfono en la mano y lo filmó para exponerlo en sus redes sociales. “Gonza, ya sabemos que sos galán, canchero… ¿pero era necesario venir tan temprano así vestido? ¿Qué pensaste?”, le pregunta la cantante en el video. “Pensé que venían a hacer un programa en vivo y si me iba a sentar en un sillón quería estar un poco elegante”, explicó Heredia.

Gonzalo Heredia, en el debut de 1-5/18, la nueva tira de Polka

Luego, el actor se extendió sobre su decisión de ir vestido para una ocasión que no fue. “No traje medias, pensé en zapatos lindos… y resulta que no. Había que venir vestido como el personaje”, manifestó. “Me siento como en una fiesta de disfraces, donde el que no se disfrazó va igual”.

La 1-5/18 es una historia de Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci, que está dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. Además de Heredia, cuenta entre sus protagonistas con Esteban Lamothe, Agustina Cherri y Romina Gaetani. Según comunicó la productora, el set de su nueva tira es una de las escenografías más grandes que se construyeron en la historia de la empresa. Tiene 1200 metros cuadrados de superficie y fue construida emulando las del Barrio 31, que se emplazaron lo largo de la calle interna de los estudios.