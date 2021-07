Graciela Alfano fulminó a Yanina Latorre: “Me parece una persona espantosa”

El enfrentamiento entre Graciela Alfano y Yanina Latorre data de 2019, año en que coincidieron como panelistas de Los ángeles de la mañana (eltrece). Ahora la exvedette aseguró que no guarda ningún buen recuerdo de sus horas laborales compartidas y lanzó un fulminante definición: “Me parece una persona espantosa”.

El sábado Alfano estuvo en Debo decir (América), y en el segmento de confesiones le tocó hablar sobre la consigna “Miami libre”. En este sentido, Luis Novaresio recordó los posteos de Latorre contra Alberto Fernández, en desacuerdo con las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional para los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior.

La invitada explicó que aunque le resulta un tema difícil de abordar, por la variedad de situaciones que existen para cada viajero, aseguró que entiende la acción de restringir los vuelos como una herramienta para frenar el coronavirus y el ingreso de nuevas cepas a nuestro país. “Y sobre esa mujer, que en realidad se llama Arruza [su apellido de soltera], me parece que lo dijo fue muy fuerte, muy denigrante”, recalcó.

Graciela Alfano estalló contra Yanina Latorre: "Me parece una persona espantosa" - Fuente: América

“Se adjudica tener cultura y habló de la gente humilde, que toma mate, que son los culpables del covid, y yo puse un tuit, que decía: ‘la persona que permitió que su hija vaya a una fiesta clandestina, me dice que va a hacer cuarentena cuando vuelva, no me hagan reír que me despeino’”, continuó. Luego contó que su mensaje recopiló 25.000 likes, y defendió su postura: “Algunas personas, no todas, están hablando como si fueran criaturas”.

“Si vos salís de y firmás un papel, ¿qué sos, analfabeto? ¿No estás leyendo lo que firmas? Aceptás lo que dice, sino no salís. Andate a Claromecó que es brutal”, agregó. Novaresio quiso saber más sobre el origen del conflicto entre ambas, y Alfano contó que no la llama por su nombre: “Es la cotorra, no es amiga, no la quiero ni cerca”.

Tras un mes y medio de quedar varada en Miami, Latorre anunció su regreso Instagram

También recordó el año en que compartieron el panel de LAM y reconoció que no fue una buena experiencia: “Cuando trabajé con ella me pareció una persona espantosa. Hablaba de todo el mundo, es más mala que las arañas. ¿Quién es? ¿La fiscal de las camas? ¿Qué te creés que podés juzgar la vida de la gente?”.

En enero último Alfano incluso promovió una campaña en sus redes sociales para retirar de los medios de comunicación a Yanina Latorre. “Me firmaron 75.000 personas en 72 horas. ¿No es fuerte eso? Yo quería que la saquen, me parece muy mala compañera, y veía cómo avergonzaba a una compañera, a otra, tiene conductas de un narcisismo maligno”, cerró.

LA NACION