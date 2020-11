Graciela Alfano y Cinthia Fernández volvieron a mantener una dura discusión

La tensa relación entre Graciela Alfano y Cinthia Fernández es algo palpable. Esta vez, las panelistas mantuvieron un fuerte cruce durante el programa Los Ángeles de la Mañana.

Todo sucedió este lunes, al finalizar el programa. En ese momento, los panelistas estaban discutiendo sobre Gladys, la Bomba Tucumana, y Graciela lanzó: "Quiere ser mediática y no puede contestar las preguntas. Entonces, no seas mediática". Coincidiendo con la exvedette, Ángel de Brito la apoyó y le sugirió: "Ponete tu escuela de mediáticos, currá con eso".

Muy cómoda con la situación, Graciela redobló: "Hay que contestar todo. Voy a hacer mi masterclass de cómo ser mediático". En ese momento, Cinthia aprovechó para tirarle un palito: "Bueno, pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decías 'me olvidé'. Y tampoco respondés".

"No es un olvido. Eso es una respuesta, querida", le explicó la rubia y luego apuntó: "Además, no te di pasto a vos, suplente. Callate". Totalmente enojada, Cinthia retrucó: "¿Por qué? Yo puedo hablar, ya me cansé, no me vas a venir a callar. La que está de suplente por una semanita sos vos, fijate. Fijate quién está de paso ahora".

El conductor, entonces, recordó otro momento donde Graciela había ninguneado a Cinthia. "Sí, me calló. Vive interrumpiendo y vive siendo autorreferencial", respondió la joven. Muy segura de su posición, Graciela completó: "¿Como yo vengo acá le tengo que hablar a ella? Ella no existe".

La pelea entre ambas viene desde hace un tiempo, cuando en julio del año pasado Graciela se "burló" del entonces novio de Cinthia. Sin nombrar a nadie, Graciela se refirió al "palacio de la cucaracha", algo que enfureció a Cinthia y que la interpeló, dado que su expareja, Martín Baclini, tenía un emprendimiento comercial llamado "El Palacio de la Oportunidad".

"Sos una lacra, Alfano. Sos mala gente, seguí acostándote con los militares", le gritó muy enojada, en referencia al supuesto romance que Graciela habría tenido con el dictador Emilio Massera.

"Conmigo no vas a joder, bicha mala. Eso sos", agregó Cinthia. En ese momento, Graciela dijo no entender qué había sucedido y le explicó a Cinthia: "¿Alguien me explica de qué habla? El palacio de la cucaracha se le dice, desde épocas antiquísimas, a lugares donde se vive muy mal. Es humor".