Gran Hermano 2022, en vivo: así se vive la gala de eliminación entre los tres “monitos”

16.19 | Maxi salvó a Alfa de la placa de eliminación

Por ser el ganador de la prueba del líder, Maxi tuvo inmunidad esta semana y, además, pudo salvar a uno de sus compañeros de la placa final. Llegado el momento, tomó la decisión de apostar por Walter Santiago, apodado “Alfa”. “Sobre todo por estrategia y un poco de afinidad”, dijo, a modo de explicación. Luego, en medio de un abrazo grupal, el sexagenario no pudo controlar las lágrimas y comenzó a llorar de emoción mientras los demás corrían a consolarlo.

16.08 | Quién es Martina, una de los nominadas en la gala de eliminación

Martina Stewart Usher, de la localidad bonaerense de Tigre, tiene 25 años y es profesora de educación física. “Si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Me encanta el fútbol y voy a la cancha bastante seguido, pero mi cuadro depende de con quién esté. Salí con chicos que jugaban al fútbol, pero no voy a dar nombres. Mi ídola es Wanda Nara. ¡Hizo todo bien!”, se presentó. Y continuó: “Vivo con mi familia y con mi perro Atilio, que es mi media naranja. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad; me da un poco de asquito. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal”.

15.59 | Quién es Juan, uno de los nominados en la gala de eliminación

Desde el barrio porteño de Boedo llegó Juan Reverdito, un taxista de 42 años, padre de dos hijos, uno de 24 y otro de 5, y abuelo primerizo. “Yo la viví, la luché y la sigo luchando. Tengo calle y tengo barrio. Soy explosivo y me saco por cualquier cosa”, se definió. “A mi primer hijo lo tuve a los 17 años y lo críe prácticamente solo, porque la mamá se borró cuando él tenía 2 años. Llegamos a dormir en un auto porque no teníamos dónde ir”, reveló el hincha de San Lorenzo de Almagro y explicó, entre lágrimas, que su hijo mayor hoy vive en España.

15.53 | Quién es Nacho, uno de los nominados en la gala de eliminación

Juan Ignacio Castañares Puente, de 19 años, fue el primer participante de esta edición de Gran Hermano en entrar a la casa. “Vivo en Almagro. Nací en Madrid. Mi papá y mi mamá vivían en España, y cuando ella se vino a vivir a Buenos Aires, me vine con ella, y desde los 4 años viajo solo, para ver a mi papá”, contó en el tape de presentación.

“Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero mi segundo papá. Mi mamá falleció hace poco, y sobrellevo el dolor con el apoyo de mi papá y de mi abuela”, continuó el joven, que trabaja en una agencia de autos y crea contenido digital para redes. Y agregó: “Hasta el año pasado, fugaba al fútbol casi profesionalmente. Busco siempre un cambio de look, tuve el pelo blanco, rosa y muy amarillo, producto de una mala decoloración”.

Además, al hablar acerca de cómo espera manejarse dentro de la casa, indicó: “Soy una persona mucho más mental que emocional. Tengo todo en la cabeza, soy una persona supercompetitiva y quiero ganar”.

Ya en el estudio y en diálogo con Santiago del Moro, el conductor del programa, Nacho explicó: “Es un honor ser el primero que entra a la casa. Creo que es una ventaja porque conocer la casa antes que nadie es lo mejor que te puede pasar. Me tengo mucha fe”.

15.37 | “Los Monitos” perderán hoy a otro integrante

En una nominación caliente en la que hubo sanción por complot, Martina, Juan y Nacho quedaron nominados, por lo que uno de ellos dejará hoy “la casa más famosa del país”. Junto a Tomás Holder, estos participantes conformaron, desde los primeros días, un grupo llamado “Los Monitos”. Ya en la primera gala de eliminación, tuvieron el primer golpe con la salida del influencer y hoy se disponen a perder al segundo integrante, lo que los debilitaría algún más. Este escenario lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo reaccionarán los dos que se salven y qué alianzas intentarán tejer?

Lo que quedó del grupo de Los Monitos: Martina, Nacho y Juan (Captura de TV)

