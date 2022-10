Gran Hermano 2022, el minuto a minuto dentro de la casa: Alfa fue salvado por Maxi y quebró en llanto

escuchar

10.40 | El particular detalle en GH que detectaron en las redes

Mediante las redes sociales, los televidentes realizan diversos análisis del juego y exponen aspectos que les llaman la atención. Ahora, en Twitter diversos usuarios expusieron un detalle que no cumpliría la regla fundamental del juego: no tener información del exterior. En el microondas, aparecería la hora del día, lo que rompería con el aislamiento de los participantes.

9.50 | Juan reveló la lista de compañeros que le caen mal

Tras la eliminación de Tomás Holder, Juan se convirtió en el menos querido en la convivencia. Tal como lo sospechaba, quedó nominado y tiene altas chances de abandonar el reality, el próximo domingo. En esta línea, el taxista siento en gran enojo por la situación y durante su charla con Gran Hermano reveló que tiene problemas personales con un gran número de sus compañeros. “Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina. No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”, aseguró al indicar que estaba seguro que el staff masculino lo votó.

9.40 | El arrepentimiento de Coti

La emoción de Alfa al ser salvado por Maxi dejó una fuerte repercusión en la casa. Puntualmente, Coti te sintió interpelada por la transparente reacción del hombre. En diálogo con Alexis, reflexionó sobre su actitud hacia su compañero. “Que mala soy. Desde que me pelee con él me da bronca todo lo que hace pero voy a pensar que es mi abuelo cuando me hable porque no quiero tratarlo mal”, expresó.

9.20 | El desconsolado llanto de Alfa tras ser salvado por Maxi

El jueves Maxi utilizó su beneficio como líder de la semana y salvó a un compañero de la nominación. Su elección fue contundente: eligió a Alfa. Ante esto, el beneficiado de la noche rompió en llanto y fue consolado por los participantes.

