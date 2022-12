Gran Hermano 2022: la fuerte pelea entre Alfa y Romina que alteró a todos

escuchar

La convivencia en Gran Hermano (Telefe) lleva poco más dos meses y el peso del juego combinado con las estrategias para llegar a la final dejan en el camino complejos encuentros entre los participantes. A esta altura, son pocos los vínculos que se mantienen fortalecidos, y esta situación no es la que atraviesa Alfa con respecto a su cercanía con Romina. Desde el comienzo, se mostraron compañeros, aunque con constantes discusiones; sin embargo, él se habría cansado de la exdiputada y demostró sus intenciones de alejarse.

Alfa y Romina son calificados como “los padres” de la casa, debido a sus actitudes de cuidado y organización de diversos aspectos en la convivencia, como así también por la relación entre ellos. Las peleas suelen ser frecuentes, pero la unión -hasta ahora- habría sido más fuerte que las diferencias. Pero en las últimas horas, él estalló de furia contra su compañera por una discusión sobre el uso del baño, que se trató de la gota que rebalsó el vaso.

“Me tiene podrido, se cree la dueña de la casa, de la cocina”, despotricó Alfa contra Romina, en una charla íntima con Camila. En la misma línea, señaló que su compañera le retiró la palabra al ofenderse al momento que él estaba tomando una ducha y ella quería ingresar al baño, situación que se repite reiteradamente al ser una gran cantidad de personas en la misma casa, y que la mayoría comprende que solo resta esperar el turno. “Hay cosas que no admito y no puedo admitir”, determinó el hombre, visiblemente enojado.

Camila intentó calmar a su compañero, pero su actitud mediadora fue en vano. “¿Por qué me tengo que bancar que me grite a la mañana como una marrana? Y cuando le voy a hablar siempre es cocorita. ‘Callate, salí’. Chau, andá a cag...r. Así de simple. No es nadie en mi vida para que tenga que bancarme su griterío”, continuó su descargo.

En la misma línea, calificó a su compañera como una persona a la que le gusta el “conventillo”, en referencia a generar disturbios a través de las palabras, ya que habría detectado que realiza fuertes quejas contra él y sus compañeros para provocar malestar. “Yo la quiero mucho pero en el fondo me estoy dando cuenta que es una jugadora”, aseguró y mostró su intención de alejarse de quien fue su gran dupla de convivencia.

