Gran Hermano: el polémico casting de Tato que sorprendió a los participantes

Como sucede en cada edición de Gran Hermano, los participantes tuvieron que pasar varios casting con el fin de seducir a los productores y captadores de talento. Tras ser seleccionados, cada concursante hace su camino dentro del reality y, tiempo más tarde, se vuelven a topar con el video de aquel día que se presentaron ante las cámaras.

Uno de los casos que más sobresalió fue el de Santiago “Tato” Algorta, quien, este lunes, ante la mirada de sus compañeros y de Santiago del Moro, conductor del programa, revivió cómo fue aquella presentación que deslumbró a los productores.

Santiago Algorta, uno de los tres hombres que queda en competencia

“Nací en un ambiente conservador. En el ambiente del Opus Dei”, arrancó el nacido en Montevideo antes de desplegar todo su repertorio. Acto seguido, “Tato” indicó que su aspecto seductor le facilitó el acercamiento con el sexo opuesto.

“Me encanta conocer chicas nuevas, pero me aburro rápido. Me asfixio con la idea de estar mucho tiempo con alguien. Me encantaría tener un álbum de las mujeres con las que estuve”, indicó, tajante, para luego admitir su “soberbia”.

Santiago Algorta revivió su casting y quedó en la mira del resto de los participantes

Al ser uno de los tres chicos que quedan en competencia, la casa quedó conformada mayoritariamente de mujeres, una cuestión que lo avergonzó a Tato al escuchar su frase: “Más de una mujer va a querer estar conmigo”.

Por último, Santiago, sin bajar su perfil y hasta redoblando la apuesta, indicó que su personalidad es la ideal para la competencia. “Siento que tengo lo que se necesita para ganar Gran Hermano. Es mi personalidad, siento que es suficiente”, sentenció el uruguayo ante las risas de los presentes.

