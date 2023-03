Gran Hermano, en vivo: con la placa de nominados definida, hay expectativa por saber qué tiene la valija de Alfa

escuchar

19.20 | La furia de Julieta contra las mascotas

Esta tarde Julieta se enfureció con las mascotas luego de que uno de los perritos se comiera su polvo maquillante. “¡No! Los voy a matar a estos perritos. Me comieron todo Romi ¡No lo tenía así! No me va a alcanzar para nada esto”, expresó.

19.00 | ¿Qué contiene la valija de Alfa?

Esta noche los jugadores conocerán qué guarda la valija que introdujo Alfa a la casa el martes. Luego de una visita fugaz y sorpresiva, el exparticipante dejó en claro que no podían tocarla hasta la notificación de Gran Hermano (Telefe). En las redes sociales, los fans del programa especulan con que podría indicar la fecha final del reality, el ingreso de un viejo compañero o más bien, la llegada de un famoso.

18.10 | Así quedó compuesta la placa de nominados

Este jueves los participantes conocerán qué guarda la valija que Walter “Alfa” Santiago les entregó a sus excompañeros al inicio de esta semana. Con la placa definitiva, el público deberá elegir entre Camila Lattanzio, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Romina Uhrig. En tanto Nacho es quien conserva la inmunidad luego de convertirse en el líder.

