En fotos: de las caminatas y mimos bajo el sol de Taylor Swift y Travis Kelce a la salida de Dua Lipa con su nuevo novio, el actor Callum Turner

El 2023 fue un año inolvidable para Taylor Swift, no solo por su regreso a los escenarios con su gira mundial, The Eras Tour, sino también porque volvió a apostar al amor de la mano de Travis Kelce. Ahora, a meses de blanquear el romance, los rumores de un compromiso inminente no paran de crecer; los tortolitos fueron captados por los flashes durante su primera escapada romántica a Bahamas

Backgrid/The Grosby Group