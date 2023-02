Gran Hermano: Julieta le reveló a Romina el problema que la aqueja y recibió un importante apoyo

escuchar

Una nueva conversación entre Romina y Julieta se llevó toda la atención, en lo que respecta a Gran Hermano (Telefe). En diversas ocasiones, ambas participantes hablaron acerca de la importancia que le adjudican a la apariencia física, y ahora, es la joven de 21 años quien reveló que no se siente cómoda con su cuerpo.

El ingreso de la hermana de Julieta generó una gran alegría en la participante, y en estos últimos días intercambiaron vivencias y eternas charlas, al no verse por cuatro meses. Luego, llegó el momento en el que la nueva participante compartió sus prendas de vestir con su hermana, que no tiene acceso a la compra de ropa, lo que se trató de un momento emocionante para ella.

Romina y Julieta hablaron sobre sus cuerpos (Captura video)

Sin embargo, fue en ese instante que Julieta se dio cuenta de que ya no compartía el talle con su hermana. Estaban en la habitación juntas con Romina y ambas elogiaron una pollera color naranja. Fue ahí que Julieta aclaró que le gustaba para usarla, pero que no le entraba: “No estaba así yo”, dijo mientras se señaló la zona de la cintura y del abdomen, como dando a entender su aumento de peso desde que ingresó a la casa más famosa del país.

Al momento que la exdiputada escuchó la queja de su amiga, la paró en seco: “Juli pará. Dejame decirte algo. No estás gorda”. Acto seguido argumentó que al momento de ingresar al reality estaba “muy flaca”, lo que no fue suficiente para la joven quién indicó que estaba fea, pero Romina la contradijo contundentemente.

Gran Hermano: Julieta frente al espejo al indicar que se siente más gorda

“Todo lo que me comí la semana pasada me cayó ahora”, continuó la influencer justificando su postura. “Está bien, pero no estás gorda. Tenés un peso normal, estabas muy flaca. No sos gorda”, le explicó Romina a su amiga, quien decidió terminar con la conversación al momento que guardó la pollera en cuestión y revisó el resto de la ropa que estaba sobre la cama. Luego se conoció un fragmento donde la joven se mira desconforme frente al espejo.

En los últimos días, Romina estuvo en el foco de la polémica luego de que hiciera comentarios del aspecto físico de su sobrino, Fabián Herrera, al indicar que “estaba más gordo”, misma distinción que hizo de una de sus hijas al ver una foto actual de ella. Las redes no la perdonaron y señalaron la “obsesión” que demostraba. En esta ocasión, ante una situación similar, fue de gran apoyo para su amiga, que se mostró insegura con su cuerpo, y no dudó en alentarla.

LA NACION