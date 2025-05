Gran Hermano: un robo desató un escándalo entre La Tana y Selva

Cada vez falta menos para la gran final de Gran Hermano 2025 (Telefe). Es que solo quedan ocho participantes luego de que Lourdes fuera eliminada por decisión del público. Y, en el reality, Luz, Tato, Ulises, Juan Pablo, Selva, Katia, Eugenia y Sandra llevan a cabo su propia estrategia para quedarse con el premio. Con ese contexto, recientemente, La Tana y Selva protagonizaron un nuevo escándalo tras superar el desafío de estar atadas durante 24 horas.

Mientras estaba en la habitación, Selva Pérez Carvalho se dio cuenta de que le faltaba su Virgen. Aunque la buscó detrás de la cama, no la encontró y denunció muy preocupada que se la habían robado. Se trata de un objeto religioso que la acompaña desde el primer día en la casa. “Gran Hermano todo lo ve y todo lo sabe”, aseguró. Y luego expresó indignada: “Me la van a devolver, hay cosas con las que no se juega bajo ningún concepto”.

Selva se dio cuenta que no tiene un objeto que representa un gran valor para ella

Cuando le preguntaron si sospechaba de alguien, la jugadora no dudó ni un segundo en responder y fue muy contundente. “Sí”, dijo. Y ante la duda de su compañero sobre quién era la persona que le había jugado la broma, ella lanzó con ironía: “¿Y de quién te parece?”. En medio de este clima tan tenso, se mostró decidida a no dejar que el hecho pasara desapercibido. “No voy a preguntar. Me la van a devolver. Yo no jodo a nadie. Pero esto no lo voy a permitir. Es algo muy sagrado para mí”, sostuvo.

Más tarde, fue al confesionario de Gran Hermano y con lágrimas en los ojos advirtió: “Solo te pido que cuides que no se vaya a perder y que no se vaya a romper. Después… que aparezca cuando tenga que aparecer. Solo pido que no la hayan tirado a la basura, fijate”.

Selva se mostró muy conmovida por la pérdida de su Virgen

Por su parte, Katia “La Tana” Fenocchio se confesó en el stream y también con su compañero Santiago “Tato” Algorta y dijo todo lo que tenía guardado. “Me han humillado, marginado, bardeado. Pasé cosas duras acá. Me perdoné a mí misma, me reencontré conmigo incluso después de lo de prima”, expresó.

Y continuó: “No puede vencerme esta mina; si ella me quiere desestabilizar, yo también lo voy a hacer”. “Le desaparecí la Virgen, no lo quería hacer, pero ella también se mete con mi religión. Si lo que la desestabiliza es la Virgen, bueno, voy por la Virgen y van a seguir desapareciendo cosas si continúa así”, subrayó la participante.

Katia confesó que le robó la Virgen a Selva

“A esta altura… Falta un mes para que termine el programa, llegué hasta acá… soy La Tana de la Matanza, ¿por qué yo me tengo que ir? Obvio que la gente lo va a decidir, pero yo le voy a dar pelea como siempre lo hice en la vida“, concluyó entre lágrimas.