Grieta familiar: padres e hijos famosos que se pelearon y hoy están separados

Adele, Angelina Jolie y Christina Aguilera forman parte de la lista.

Son muchas las celebridades que tuvieron infancias y vidas marcadas por malos recuerdos de sus padres que, en ocasiones, se traducen en inseguridades. Estos son algunos de los famosos que se pelearon con sus progenitores y no pudieron restablecer su cercanía.

Adele

Adele Crédito: AFP

Según reportó el diario The Sun, el padre de la cantante, Mark Evans, la abandonó cuando era tan solo una niña. El medio estadounidense relató que ahora "Evans está devastado con la distancia de su hija". Adele, por su parte, dijo que gracias a ese abandono le había costado encontrar a una persona con la que se sintiera bien en el amor. Sin embargo, debido a que su padre habló de la relación con su hija frente a los medios en el 2011, la intérprete de "Someone like you" decidió alejarlo para siempre de su vida. "Nunca más sabrá de mí", dijo Adele, según el medio citado.

Christina Aguilera

Christina Aguilera Crédito: AFP

La cantante estadounidense dijo que no tiene buenos recuerdos de su infancia por los maltratos de su padre hacia su madre, según Europa Press. Aseguró también que "la gente no sabe todo el daño y las repercusiones que eso podía tener en una persona", pero, ahora que ya es adulta y lo ha superado no tiene ninguna intención de acercarse a él.

Fausto Aguilera,padre de la artista "sometía a mi mamá a constantes maltratos físicos y psicológicos". Y agregó que la relación con su padre es inexistente.

Drew Barrymore

Drew Barrymore Crédito: Instagram

La actriz estadounidense es otra que ha tenido una mala relación con su padre. Tuvo una infancia marcada por las drogas gracias a que su padre John Drew Barrymore la introdujo a ese mundo.A los 14 años en su vida de adolescente rebelde quiso independizarse de sus padres alejándose completamente de ellos. Desde los 13 años empezó a fumar marihuana y a los 15 conoció la cocaína.

De acuerdo con información del diario El País, de España, John Barrymore era "un hombre violento y alcohólico y su madre, por la educación que recibió, tenía poco sentido de la responsabilidad". Sus padres se divorciaron cuando tenía nueve años y tuvo una vida de fiesta con su madre. En una entrevista con el diario español la artista dijo que a los 13 años se sentía "completamente sola porque sus padres no estaban ahí". A sus 45 años se ve como una mujer madura y ha participado en proyectos como Donnie Darko y Los Ángeles de Charlie. Además, es reconocida por tomar parte en campañas para combatir el hambre en el África.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin Crédito: AFP

El actor estadounidense tiene una fortuna de millones de dólares desde los 12 años. Su dinero se convirtió en el tema central de su custodia después de que sus padres se divorciaran cuando Culkin era un adolescente. De acuerdo con algunas versiones, la madre del actor intentó usar parte de su fortuna para comprar un apartamento, por esta razón el joven presentó una petición para eliminar a sus padres como sus tutores legales. Su madre ganó la custodia y Culkin estuvo con ella hasta que cumplió 18 años. Luego se independizó y perdió todo contacto con ellos.

En una entrevista para el podcast estadounidense WTF en 2018, el actor contó la situación diciendo que su padre lo obligaba a dormir en el sofá de la casa para que "no se le subiera la fama a la cabeza".Y agregó que su padre "era un mal hombre, una persona violenta, tanto emocional como físicamente. Era un mal tipo, un abusador. Era alguien muy complicado". Actualmente, Culkin vive en París y participa en creaciones de cine independiente.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan Crédito: Nicholas Kamm / AFP

Esta actriz de Hollywood tiene una pésima relación con su padre Michael Lohan. Según un reporte del medio ABC el padre de la artista es alcohólico y después de que ella intentó recuperarse de sus adicciones, que parecían heredadas, Michael les vendía sus conversaciones grabadas a la prensa.

En una entrevista con el diario New York Daily News la madre de Lohan, Dina Lohan, aseguró que "Michael abusó de ella cuando era pequeña".Aunque el padre negó estas afirmaciones, de acuerdo con el mismo medio estadounidense, Dina tiene los reportes médicos.

Angelina Jolie

Angelina Jolie Crédito: Daniel Leal. AFP

La reconocida actriz de Hollywood tiene una relación fría con su padre Jon Voight.Los problemas comenzaron cuando el matrimonio entre su madre Marcheline y su padre se terminó en 1976. Tanto ella como su hermano James Haven supieron que Jon había abandonado a Marcheline, lo cual, causó una enorme ruptura entre ellos.

En 2007 la madre de Jolie murió luego de luchar con un violento cáncer de ovarios, pero su partida no fue suficiente para acercar a estos dos hermanos a su lado paternal. En entrevista con el programa de televisión español Divinity, Jolie afirmó que la actitud de su padre "hizo que tuviera una infancia muy inestable". Según información del mismo medio "el abuso de drogas y los pensamientos suicidas de la actriz se debían a que no había superado el abandono de su padre".En otra entrevista con Hollywood Reporter, la artista dice que "gracias mis hijos he encontrado un forma distinta de relacionarme con Jon". Sin embargo, la relación sigue siendo bastante lejana.