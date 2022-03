A diferencia de su hermana Cande o incluso de su papá, Marcelo, Mica Tinelli no tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes. Sin embargo, la joven se hizo algunos diseños en el pasado y ahora decidió borrarse dos que datan de su adolescencia y de los cuáles estaba muy arrepentida.

“No sé en qué momento decidí hacerme este tattoo”, confesó Mica, de 33 años, y les mostró a sus más de dos millones de seguidores una estrella que se colocó en la espalda, con su respectiva estela y un color que con el tiempo se volvió indescifrable.

Mica Tinelli decidió borrarse dos tatuajes que se hizo en la adolescencia (Foto: Instagram)

Sin dudarlo más y decidida a eliminar de su cuerpo esas imágenes que ya no la representan, la fundadora y directora creativa de la marca de ropa Ginebra recurrió a la ayuda profesional del centro láser EF Medical Group, que se especializa en flebología y cirugía plástica láser.

La novia del futbolista Lisandro López, que dejó Boca y actualmente juega en Xolos de Tijuana, México, se sometió a varias sesiones para eliminar, poco a poco, algunos tatuajes de su piel. A sus seguidores les mostró, además, otro diseño que está borrando de su cuerpo, un hada de las que estaban de moda hace más de una década y que, con el correr de los años, perdieron bastante definición.

El año pasado, antes de comenzar las primeras sesiones, Mica utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus intrigados seguidores cómo es el proceso de remoción de los tatuajes y responder la pregunta del millón: ¿duele?

“Me están preguntando mucho por el tema de los tatuajes. La pregunta más frecuente que me hacen es si duele”, sostuvo la hija del conductor de ShowMatch. Y luego de unos segundos de suspenso, admitió: “Duele, es la realidad, pero vale la pena”.

Mica aseguró que se asesoró muy bien antes de tomar la decisión y que pudo ver varios casos para cerciorarse de cómo iba a ser el resultado del tratamiento en su cuerpo. “Por lo que vi de antes y después en un montón de casos, es un tratamiento súper efectivo. Así que yo lo voy a hacer. Me voy a sacar estos tatuajes que no me gustan”, remarcó.

“Un poco duele, la verdad”, insistió la empresaria y aclaró: “Obviamente son varias sesiones cada dos meses”. Además, confesó que le tuvieron que poner un poco de anestesia local antes de comenzar la primera sesión “porque soy bastante cag...”, dijo entre risas.

Mica Tinelli ya está en México con Lisandro López

Actualmente, y después de algunos meses de larga espera, Mica está viviendo en México junto a su novio Lisandro López. Si bien el exdefensor del club de La Ribera se radicó en Tijuana a finales de enero, su novia recién se pudo sumar en las últimas horas.

Mica Tinelli y Lisandro López, nuevamente juntos (Foto: Instagram)

Antes de la mudanza a tierras aztecas, la dueña de Ginebra viajó junto a su papá Marcelo y a sus hermanos Candelaria, Francisco y Juanita, a la ciudad de París, Francia. Y recién luego de ese recorrido por uno de los puntos obligados de Europa, se puso al hombro la organización de su rotundo cambio de vida, con perros incluidos. La felicidad se puede ver en los rostros de la enamorada pareja.