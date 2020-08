El conductor se quedó atónito con la interpretación de su asistente

29 de agosto de 2020 • 11:33

De forma inesperada, un en el último programa de Bienvenidos a bordo,Guido Kaczka se conmovió hasta las lágrimas. Después de proponerle a su asistente, Bautista, que entonara una canción en vivo, el conductor se sorprendió y emocionó en partes iguales.

Todo comenzó como un juego, en el que el conductor le planteó al asistente que interpretara algún tema musical. "Bautista, vos si tenés que cantar una canción, ¿cuál querés?", le preguntó. A lo que el joven le respondió: "¿Te gusta Chayanne, Guido?".

Encendiendo el intercambio, Kaczka lo desafió: "¿En inglés sabés? Porque ahí juega el canto, la pronunciación y que estás en tierras ajenas [en relación con el idioma]". Rápidamente, le lanzó: "¿Sabés qué? Cantá Ed Sheeran". Luego agregó, conciliador: "Si no querés, no".

Sin embargo, Bautista lo interrumpió y empezó a cantar a capella la canción "Thinking Out Loud" de Ed Sheeran, tal como había pedido Kaczca algunos instantes atrás.

Sin titubear y con una voz afinada, el asistente interpretó algunas estrofas de la canción y dejó completamente mudo al conductor, quien se mostró profundamente conmovido, al punto que se le vieron los ojos llenos de lágrimas.

Bautista ayuda a Kaczca con diversas tareas durante el programa. Hace unos días sorprendió con su belleza y ahora, con su talento

Mientras Kaczca permanecía atónito, Bautista terminó de cantar y entre risas, le replicó: "¿Seguís vos?". "No, no, no", le respondió Guido sin dar crédito aún de su voz. Finalmente, prefirió pasar a otro segmento del programa.

Hace algunos días, Bautista se convirtió en noticia porque, aunque la producción trabaja siempre con barbijos, Kaczka le pidió como excepción que se quitara el tapabocas. Atento al el pedido, el asistente reveló su sonrisa y dejó boquiabierto al conductor con su apariencia.

Entre otras tareas, Bautista es uno de los encargados de sostener el micrófono a los participantes. En ese momento, Kaczka comentó primero que uno de los participantes tenía "buen corte de cara, buena carretilla". Después, continuó con su ayudante: "Bautista, ¿vos tenés buena carretilla?".

Así fue que se destapó el rostro. "Miralo, tiene buena carretilla él. No lo había visto nunca. Te imaginé de otra forma, mirá cómo sos", dijo el conductor.

"Ahora nos conocemos, Guido", respondió Bautista. "No lo puedo creer, es impresionante. Acá en la productora vos andás por un lado y nosotros por otro", sostuvo Guido. "¿Sabés qué pensé? Que eras más malo. Increíble, una cara de bueno impresionante", finalizó Kaczka.