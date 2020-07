Hernán Drago contó que recibió una propuesta indecente por parte de una señora que quería pasar la noche con el Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 17:15

Hernán Drago realizó una sorprendente revelación sobre un episodio de su pasado. El modelo contó que una mujer le ofreció una enorme suma de dinero para pasar juntos una noche a solas y, luego, expresó que ese mismo año cambió su auto.

La anécdota fue revelada en el cicloPampita Online, donde Gabriel Oliveri contó: "Me dijo una señora que después de un desfile se le acercó y le ofreció dinero a cambio de sexo".

Pero lejos de avergonzarse o quedarse callado, el modelo, replicó: "Te la voy a rematar y todo. Fue el año que cambié el auto". El comentario provocó la risa de todos los participantes del ciclo que conduce Pampita Ardohain.

Hernán Drago contó que hasta llegaron a ofrecerle 10.000 dólares para pasar una noche junto a él Crédito: Instagram

Incluso, Pampita aportó algunos comentarios sobre Drago: "Yo viajé mucho con Hernán por el interior y doy fe de que es un hombre con todas las letras , muy fiel y que cambió el auto muchas veces", expresó entre risas. Y agregó, saliendo del chiste: "Siempre es un caballero".

Sin embargo, a pesar de bromear sobre la anécdota de Drago, más adelante, en el programa aclararon que el modelo había rechazado la propuesta de la mujer.

No obstante, el tema no finalizó allí. El panelista quiso seguir indagando y le volvió a preguntar a Drago: "¿Cuánto te llegaron a ofrecer por una noche de pasión con vos?". "En el exterior fue en dólares. Fueron 10.000 dólares", relató el modelo.

Y agregó, divertido: "Cuando me ofrecieron eso estaba en pareja, pero, de haber estado soltero, esa chica no me tenía que ofrecer ni un dólar para pasar una noche con ella. Aparte, no da que me ofrezcan plata".