Horacio Cabak habló sobre su conflicto con Sofía “Jujuy” Jiménez y opinó sobre las acusaciones a Antonio Laje

Luego de las denuncias de maltrato contra Antonio Laje, el conflicto volvió a surgir de forma inesperada en una entrevista televisiva. Horacio Cabak se refirió a la polémica al reflexionar sobre el problema que vivió con su compañera Sofía “Jujuy” Jiménez cuando conducían juntos el ciclo Informados de todo (América).

“Siempre cuando vos ves una injusticia tenés ganas de contestar, pero al mismo tiempo son temas como muy complicados de responder. Yo aclaré en su momento que nunca tuve un problema personal con Sofía, nunca tuve una situación de diálogo directamente con ella. Mi vínculo con ella siempre fue en el aire del programa”, aclaró el periodista en diálogo con el ciclo Mamás felices (UCL) que conduce Andrea Chiarello.

“Desde el primer día yo intenté que ella estuviera cómoda, tratar de ayudarla en algunas cuestiones donde ella por ahí no tenía demasiado oficio”, remarcó el conductor. “Hubo una situación puntual que descubrimos en el programa donde ella había hecho una fiesta de cumpleaños en el medio de la pandemia y eso incomodó mucho al equipo de trabajo. Nos sentimos en ese momento expuestos en una situación que no nos merecíamos. Pero yo no tuve ningún problema personal con ella”, añadió.

Horacio Cabak habló sobre su caso con Sofía Jujuy Jiménez

“Los medios tienden a alimentarse de cualquier noticia que puede llegar a dar vueltas, sobre todo cuando una persona está en un momento de exposición. Sofía salió a contar eso varios meses después de haber trabajado conmigo, cuando yo atravesaba una situación personal puntual con mi familia”, comentó Cabak.

Cuando Chiarello comparó su caso con las denuncias contra Laje, Horacio respondió: “Desconozco el caso de Antonio. Nunca me enteré de ninguna situación de él. No me gustaría opinar sobre un tema que desconozco. Lo que no me gusta es que estas cosas se resuelvan mediáticamente. Esas cuestiones se charlan y se solucionan puertas adentro. Si alguien tiene un problema lo plantea y se dialoga”, propuso. “Lo único que puedo decir es que en mi caso siempre trato de generar ambientes de trabajo donde todos estén cómodos. Nunca fui jefe de nadie. Nunca fui productor de mi programa ni tengo autoridad ni poder de decisión con respecto a lo que pasa en un programa”, manifestó.

“Aquella vez tuvimos una reunión con Sofía para tratar de resolver la situación puntual de algo que pasaba en cámara. Hablamos con el productor general del programa y con alguien de gerencia del canal. Hablamos de lo que había pasado, de lo que no tendría que pasar en cámara y seguimos trabajando un mes y medio más”, concluyó.