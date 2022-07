Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, apareció de imprevisto en La Peña de Morfi y se robó toda la atención

El cantante Camilo brindaba este domingo una entrevista a La Peña de Morfi (Telefe) cuando su beba Índigo participó accidentalmente del ciclo y se convirtió en protagonista de la escena. Consultado por Jésica Cirio sobre su reciente paternidad, el intérprete de “Pegao” contó algunas de las cosas que espera que su hija pueda conseguir en el futuro. Además, recordó una charla que tuvo con su suegro, Ricardo Montaner, y la enseñanza que se llevó de esa conversación.

El nacimiento de Índigo en abril pasado, fue uno de los más esperados del último tiempo en el mundo del espectáculo. La hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner ya tenía una canción que llevaba su nombre meses antes de llegar al mundo. Debido a la fama que tiene toda la familia, el embarazo de la artista generó mucho interés y los seguidores de la familia pudieron estar atentos a todos los detalles.

En ese contexto, mientras su hija transita sus primeros meses de vida Camilo conversó con Jésica Cirio y se explayó sobre sus días al cuidado de su beba. “Lo estoy viviendo con mucha curiosidad y ganas de aprender. Confiando en que voy a ser un pedacito de lo buen papá que es mi papá o el de Evaluna. Tengo modelos cerca que han puesto esa vara muy alta. Estoy todos los días con mucha humildad aprendiendo”, comenzó contando el artista.

A continuación, el intérprete de “Vida de rico” respondió una pregunta sobre las virtudes que encontraba en las figuras paternas que nombró. Mientras eso sucedía, Índigo hizo sentir su presencia. La pequeña hacía ruidos mientras su papá hablaba y fue el propio Camilo quien lo destacó. “Está haciendo ruiditos”, expresó.

Índigo se hizo protagonista de la entrevista de Camilo

Ante la pregunta de Jésica Cirio sobre si la bebé estaba llorando en ese momento, el artista aclaró: “Llorando no, está haciendo como unos ruiditos de amor. Está aprendiendo a hacer ruiditos”.

Sin darle mucho lugar a lo acontecido, Camilo continuó la entrevista y, tras la breve interrupción de la hija que tuvo con Evaluna, reveló lo que le gustaría que Índigo obtuviera de Ricardo Montaner. En primer lugar, bromeó con que estaría muy contento si la pequeña heredara la voz de su abuelo. En esa misma línea, contó que la beba ya mostró que le gusta la música gracias a la estimulación que recibe, pero que lógicamente todavía es demasiado chica para conocer si tiene algún atributo en ese aspecto.

“Si saca de mi suegro el sentido de familia que él tiene, creo que sería un atributo precioso. A veces es tan escaso y Ricardo Montaner lo tiene tan claro”, agregó. Fue en ese momento que el cantante recordó una charla que tuvo con su suegro, donde le preguntó si a lo largo de su carrera tuvo algo que preferiría haber hecho distinto. Según relató, la respuesta de Montaner fue que le hubiera gustado estar aún más cerca de su familia a lo largo de los años. “Es algo que leo en las biografías de gente que admiro, que lamentaban no haber pasado el tiempo con la gente que amaban. Yo digo: ‘¿Sabes qué? Yo con esa no me voy a equivocar”, concluyó.