El Indio Solari cumple 73 años: el homenaje de sus fans en las redes sociales

Carlos Alberto “Indio” Solari, el legendario cantante y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, festeja este lunes su cumpleaños número 73 y las redes sociales se llenaron de mensajes para celebrarlo.

El músico que nació en Paraná, Entre Ríos, y actualmente lidera Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que editó cinco discos de estudio, comenzó el día con una misteriosa publicación en Twitter. En la imagen, uno de los típicos collages que Solari suele compartir con sus seguidores, se puede ver al cantante en el centro, iluminado por un destello en un paisaje apocalíptico.

Las redes sociales se llenaron de saludos para el Indio Solari

Aunque no agregó ningún texto en la publicación, los usuarios interpretaron de inmediato de qué se trataba el mensaje y comenzaron a dejarle los correspondientes saludos por su cumpleaños.

“Que seas muy feliz hoy y cada día, gracias Indio por la tribu”, escribió una tuitera y agregó una imagen con algunos versos de “Vencedores vencidos”, unos de los grandes éxitos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su banda actual, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, también aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje. “Feliz cumpleaños Indio Solari. Hay mucha chispa aún en tu cerebro loco”, escribieron en referencia a otro hit de los Redondos, “Fusilados por la Cruz Roja”. Además, sumaron una foto del cantante en el escenario durante su etapa solista.

Marcelo Figueras, su biógrafo y autor del libro de memorias del músico, Recuerdos que mienten un poco (Sudamericana), hizo su propio posteo y reveló que en su casa tiene un regalo muy especial que Solari hizo con sus propias manos.

“Hoy cumple años el tipo que iluminó mi vida y me acompañó en tantas travesías por el desierto, como hizo con millones. Pero quien además me hace reír como nadie, me regala su cariño y — encima — decora mi casa. Feliz cumple, Indio Solari adorado”, escribió y mostró el cuadro que le hizo el cantante.

Otro usuario respondió la publicación de Solari con la foto de un show en donde se puede ver al músico de espaldas y a un fan entre el público portando un cartel que dice, simplemente, “gracias”.

“En algún lugar de Argentina, en algún momento del tiempo. Tirano para todos feliz cumple”, escribió otro seguidor y compartió una postal de uno de los tantos viajes por el país que hacen los fanáticos cada vez que el Indio convoca a una nueva “Misa Ricotera”.

También llegaron saludos desde el otro lado del charco. “El paisito te envía un enorme abrazo... y él Gracias de siempre eterno gigante...”, escribió un usuario y adjuntó una foto con una bandera de Uruguay en pleno show de Solari.

“Indio, con tus palabras, donde se citan la ilustración y la calle, supiste poner en caja adolescencias inquietas y nerviosas. Y guiarlas donde la esperanza y la justicia se dan la mano después de surcar por una angustia acompasada. Gracias. Y feliz cumple Míster”, escribió otro usuario conmovido por la música y la lírica de su ídolo.

“Feliz cumple Indio. Cada nuevo día, abro los ojos y pienso en vos, mi mayor deseo es que estés bien... Te debo mucho, mucho. Gracias por todo lo que hacés por nosotros”, apuntó otra fanática emocionada por la fecha y en alusión a la enfermedad neurodegenerativa que tiene el músico.