Soledad Silveyra confesó que nunca cometió una infidelidad y, además, contó que nunca se acostó con un hombre la primera vez que lo conoció Crédito: El Trece

Ayer se estrenó en la pantalla de eltrece , Mujeres, el programa que conducen en conjunto Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia "Gunda" Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti, un magazine en el que se mezclan entrevistas, actualidad, cocina y otras cosas. El ciclo promete dar a conocer intimidades de los entrevistados como así también de sus conductoras y en la emisión de ayer, Silveyra dejó una sorprendente revelación.

La primera invitada del programa fue Carolina "Pampita" Ardohain, quien respondió a varias de las preguntas de las conductoras, pero la modelo también aprovechó para cambiar su rol de entrevistada y hacer una provocativa pregunta al resto de las mujeres.

En el momento en que Jimena Grandinetti le dio a Pampita una última tarjeta de consignas, que indicaba "podes preguntarle lo que quieras a nuestras conductoras", sin dudarlo, la top anticipó: "¿Puede ser zarpado?". Entre risas, pero sin titubear, Pampita disparó: "quiero saber si fueron infieles, con quién y cómo".

Ante esta situación, "Solita" Silveyra tomó la palabra y respondió: "No, no he sido una mujer infiel. No me gusta la infidelidad y no hago lo que no me gusta que me hagan. La verdad, no he sido infiel".

Pero lejos de finalizar el tema ahí, Silveyra también agregó que, además de no haber cometido ninguna infidelidad, tampoco mantuvo relaciones sexuales al conocer a una persona: "como jamás me acosté con un hombre la primera vez que lo conocí", añadió.

La primera emisión del magazine despertó varias críticas en las redes sociales. Muchos usuarios, entre los que se encontraban algunos famosos, acusaron al programa de caer en estereotipos, de copiar formatos y de falta de dinamismo.

En una entrevista con LA NACION, Soledad Silveyra contó varios detalles sobre el nuevo programa que conduce. "Es volver a una conducción totalmente diferente. Si hay algo que queremos de este programa es que no haya protagonismos, somos un equipo", expresó. Y agregó: "Por más que el éxito no esté de nuestro lado, no significará que no sea un logro haber podido establecer este vínculo sin egos y sabiendo que la mujer está muy empoderada. Es un momento para demostrar que cinco mujeres podemos convivir".

No es la primera vez que Silveyra ocupa el rol de conductora. Ya lo hizo en Tardes de Sol, Utilísima, Un tiempo después, y en tres ediciones de Gran Hermano, donde acuñó aquella arenga aún recordada: "Adelante mis valientes", el grito entusiasta a los participantes en el encierro mediático.