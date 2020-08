La conductora habló del amor y la traición y su presente feliz con Roberto García Moritán. Crédito: eltrece

24 de agosto de 2020 • 19:03

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain participó hoy de la primera emisión del programa Mujeres (eltrece). "¿Qué es lo que más duele de una traición?", le preguntó el panel integrado por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti y el silencio pobló el estudio.

La modelo se mostró sincera y sin tapujos: "Duele el sentirse engañado, la mentira, porque si uno traiciona, pero es el corazón el que eligió otra cosa, todos somos humanos, lo podemos entender". La conductora estuvo 10 años en pareja con el actor Benjamin Vicuña, del cual se separó luego de un escándalo que incluyó a la actual pareja del chileno, María Eugenia "La China" Suárez.

A continuación, Fontán le repreguntó sobre si perdonaría una traición. Pampita fue dio lugar a la duda: "El que perdona yo no sé si perdona del todo, las heridas van quedando. Depende de la etapa de tu vida". Y agregó sobre su presente con el empresario Roberto García Moritán: "Hoy, en donde estoy parada, no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades. Elijo una vida con mucha paz y donde esté la verdad puesta en la mesa".

Y agregó: "Somos todos grandes para saber qué hacer con la verdad. No me imagino un mundo de traición en este momento de mi vida", sentenció la actriz.

Luego las conductoras hicieron referencia en busca de de un hijo. "Sí, lo pensamos, no sabemos cuándo. Nos cuesta darlo por hecho porque hay una presión externa de que están esperando a que pase eso. No sabemos cuáles son los designios de Dios, si eso se puede dar o no. No lo descartamos", explicó.