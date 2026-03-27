Intoxicación masiva en Gran Hermano: una participante cocinó albóndigas y hay varios afectados

Un insólito momento se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando varios participantes se vieron afectados con problemas estomacales después de haber ingerido una comida que preparó una de ellas: Jessica, ‘La Maciel’.

Todo comenzó cuando, ante una excesiva cantidad de hamburguesas que recibieron de la compra semanal que hicieron, la jugadora le encontró una solución y decidió preparar “burgueralbondig”, como ella misma definió al plato que iba a hacer. El mismo era una mezcla entre hamburguesas y albóndigas, a las que complementó con tallarines.

La Maciel cocinó albóndigas en Gran Hermano

Pero al resto de sus compañeros no solo no les agradó la preparación, sino que les trajo un problema, dado que comenzaron a expresar que se sentían mal del estómago. De hecho, Solange Abraham fue por más y apuntó a la higiene de Jessica a la hora de tomar las riendas de la cocina al advertir que utilizó los mismos utensilios para carne y verduras. “Están cayendo todos intoxicados”, dijo, con un poco de humor en el confesionario.

Uno de los jugadores que expresó malestar fue Brian Sarmiento, que reconoció que comió de más y no pudo ocultar los efectos que le causó eso en el cuerpo. Emanuel, por su parte, se refirió con ironía a lo ocurrido y realizó una comparación: “Si la criticaban a Sandra, es Germán Martitegui al lado de ella”.

La Maciel cocinó y sus compañeros terminaron intoxicados (Foto: Captura de video)

Otros participantes también comentaron que se sintieron mal. En medio de ese escenario, Santiago del Moro quiso bajarle el tono al tema y aseguró que muchos de ellos podrían estar así no por la preparación en sí, sino porque comieron en exceso.