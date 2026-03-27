Video de Gran Hermano: La Maciel hizo albóndigas y hay jugadores intoxicados
Ante una compra excesiva de hamburguesas en caja, la participante se ofreció a cocinar e innovar con una preparación, pero el resultado no fue el esperado
- 2 minutos de lectura'
Una alarma se encendió en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Y es que varios participantes se intoxicaron luego de ingerir una comida preparada por una de ellas: Jessica “La Maciel”.
Todo comenzó con la compra semanal, en la que recibieron 40 paquetes de 20 hamburguesas cada uno. Ante ese escenario, y para que no se pongan en mal estado, la participante decidió poner manos a la obra y prepararlas como albóndigas, para acompañar unos tallarines. “Vamos a hacer unas burgueralbondig”, anunció entusiasmada desde la cocina. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.
Sol Abraham entró al confesionario para cuestionar el modo en que Jessica preparó la comida y fue contundente: “Usaba el cuchillo de la carne con la verdura; tiene las uñas muy largas, debería usar guantes”. Acto seguido, agregó: “Están cayendo todos intoxicados, quiero adelantar eso". Ya con un poco de humor, sumó: ”Están todos reventados". La mina se está cargando a la casa entera".
En el informe que pasaron en el programa mostraron además cómo muchos de los participantes decían que sentían dolor de estómago después de haber comido la preparación de Jessica. En su defensa, también en el confesionario, ella expresó: “Me están atacando, pero bueno”.
Otras noticias de Gran Hermano 2026
- 1
Laura Dern revela cómo cambió su sexualidad después de los 50: “Esto es lo interesante”
- 2
Llega el festival ideal para disfrutar el fin de semana largo de Semana Santa con amigos: tocan Babasónicos, Rata Blanca y Los Pericos
- 3
Rarezas de la taquilla teatral: cuando Nicolás Vázquez le sacó el liderazgo al mismo Nicolás Vázquez
- 4
John Malkovich fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires