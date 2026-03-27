Video de Gran Hermano: La Maciel hizo albóndigas y hay jugadores intoxicados

Una alarma se encendió en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Y es que varios participantes se intoxicaron luego de ingerir una comida preparada por una de ellas: Jessica “La Maciel”.

Todo comenzó con la compra semanal, en la que recibieron 40 paquetes de 20 hamburguesas cada uno. Ante ese escenario, y para que no se pongan en mal estado, la participante decidió poner manos a la obra y prepararlas como albóndigas, para acompañar unos tallarines. “Vamos a hacer unas burgueralbondig”, anunció entusiasmada desde la cocina. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Los participantes compraron 800 hamburguesas (Foto: Captura de video)

Sol Abraham entró al confesionario para cuestionar el modo en que Jessica preparó la comida y fue contundente: “Usaba el cuchillo de la carne con la verdura; tiene las uñas muy largas, debería usar guantes”. Acto seguido, agregó: “Están cayendo todos intoxicados, quiero adelantar eso". Ya con un poco de humor, sumó: ”Están todos reventados". La mina se está cargando a la casa entera".

En el informe que pasaron en el programa mostraron además cómo muchos de los participantes decían que sentían dolor de estómago después de haber comido la preparación de Jessica. En su defensa, también en el confesionario, ella expresó: “Me están atacando, pero bueno”.