El susto de Isabel Macedo en el séptimo mes de embarazo: “Lo voy a tomar con calma”

A partir del día en el que la feliz noticia de su segundo embarazo salió a la luz, Isabel Macedo comenzó a registrar el crecimiento gradual de la panza en sus redes sociales. Desde las primeras patadas hasta su escapada a la playa para disfrutar el verano, todos los recuerdos previos a la llegada del nuevo integrante de la familia fueron compartidos en su cuenta de Instagram. No obstante, no solo mostró los sucesos alegres sino todo lo que conlleva el proceso de gestación. Así, un par de días atrás, comunicó en sus historias que no podía trabajar ya que debía hacer reposo tras pasar un gran susto.

Isabel Macedo pasó un susto y debió hacer reposo

A finales de noviembre del 2021, Urtubey sorprendió a la audiencia cuando, en diálogo con Paulo Vilouta en La red (AM 910), anunció que sería papá nuevamente. Días más tarde, Macedo -su esposa, con quien ya tiene a Isabelita- hizo lo propio en sus redes sociales y subió un video para celebrar la noticia junto a sus dos millones de seguidores. A partir de ese momento, su perfil se llenó de hermosas postales que registraron el lento crecimiento de la panza.

A lo largo de los meses, la ex Graduados no dudó en evidenciar su alegría pero, en lo últimos días, sus historias se tiñeron de preocupación. Luego de alejarse de las redes por un breve período de tiempo, reapareció para llevar tranquilidad a sus seguidores y para contar que, debido a un susto, tuvo que ir de urgencias al médico quien le indicó que realizara reposo. Acostada en la cama y con evidente cara de cansancio, anunció que iba a posponer algunas obligaciones laborales porque tenía que descansar.

Isabel Macedo está en la espera de su segundo hijo con Juan Manuel Urtubey instagram.com/isabelmacedophoto

“Tengo la panza muy dura. La vieron en el video de recién, toda puntiaguda”, expresó mientras se acariciaba el vientre y hacía referencia a una filmación previa en donde se podía ver la tensión de la piel que se movía al ritmo de las contracciones. Asimismo, explicó que se hizo “mala sangre” porque la “agobia la gente sin iniciativa”. Y agregó: “Yo sé que la responsabilidad es mía y que tengo que estar tranquila, ocuparme de mis cosas, de mi bebé en camino y de mi familia. Pero me vuelvo loca”.

Sin profundizar demasiado en sus conflictos laborales, se enfocó en su estado de salud y sumó detalles sobre las indicaciones médicas. “Finalmente, me mandaron a hacer reposo. No sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida”, aseveró. Sin embargo, decidió hacer caso a lo que le recomendó su médico de confianza. “Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, dijo.

Isabel Macedo junto a Juan Manuel Urtubey y a su hija, Isabelita Instagram @isabelmacedophoto

Lejos de dejarse abatir por la situación, Isabel volvió rápidamente a su programación habitual y subió varias historias más con el fin de promocionar diversos productos. Mostró prendas de ropa, productos de belleza y hasta presumió su impresionante vestidor a medida que posaba con un llamativo cárdigan.