Preston Burke era un exitoso cirujano cardiotorácico del Seattle Grace Hospital, donde se desarrolla la trama del drama médico Grey's Anatomy. Además de ser un ambicioso profesional, Burke se enamora perdidamente de Cristina Yang (Sandra Oh) y ambos deciden casarse. Sin embargo, la boda nunca se realiza y Burke desaparece de la serie en la que alcanzó a participar solo tres temporadas, aunque tuvo una breve aparición al final de la décima entrega.

El actor Isaiah Washington fue sacado de la producción de la cadena estadounidense ABC luego de ser acusado de usar un insulto homofóbico contra el actor T.R. Knight, quien interpretaba a George O'Malley. El incidente ocurrió entre bastidores cuando discutía con Patrick Dempsey, el neurocirujano Dereck Sheperd en la ficción.

En la sala de prensa de los Globos de Oro en 2007, Washington fue consultado sobre el tema y aseguró que nunca había ocurrido. Sin embargo, Katherine Heigl, otra compañera de reparto, se involucró y señaló: "Voy a ser realmente honesta, él no debe hablar en público. Lo siento, no es necesario decirlo, no estoy de acuerdo con eso".

A 13 años del hecho, esta semana el actor reflotó la polémica en su cuenta de Twitter. Junto a una fotografía de Heigl (Izzie Stevens en Grey's Anatomy), Washington escribió: "Esta mujer una vez proclamó que a mí 'nunca' se me debería permitir volver a hablar en público. El mundo estuvo de acuerdo con su proclamación en ese entonces y protestó por mi trabajo y mi cabeza en 65 idiomas. Ojalá hubiese estado en Twitter en 2007, porque NUNCA (sic) dejaré de ejercer mi libertad de expresión".

"Lo que habla de tu fortaleza son las lecciones que has aprendido y cómo has avanzado de manera positiva", comentó un seguidor, a lo que Washington respondió: "He aprendido que todo el dinero no es buen dinero y que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar tu dignidad e integridad. Algunos lo llaman vivir según tus principios".

Una fuente cercana a Heigl aseguró a Page Sixque ella mantiene lo que dijo. "Katherine defendió a su amigo cercano cuando Isaiah lo insultó (...) Eso es un discurso de odio, no libertad de expresión. Está orgullosa de haberlo defendido. Katherine es y siempre será una defensora y aliada de la comunidad LGBTQ", afirmó.

Heigl ganó un Premio SAG (2006) y un Emmy (2007) por su trabajo en Grey's Anatomy, serie en la que trabajó hasta 2010. El popular drama médico acaba de estrenar su temporada 17 en Estados Unidos, donde se aborda la pandemia de coronavirus.