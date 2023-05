¿Todo mal? Jennifer Lopez y Ben Affleck vivieron un tenso momento durante su paso por la alfombra roja

escuchar

Jennifer Lopez y Ben Affleck han protagonizado diversos intercambios tensos a lo largo de su historia de amor, un romance con segunda parte que incluyó la boda de la pareja en 2022. En su última aparición pública, un incómodo momento sobre la alfombra roja llamó la atención de las cámaras presentes en el lugar.

Ambas estrellas se mostraron con actitud adusta cuando llegaron al estreno de La madre, la nueva película de Netflix protagonizada por Lopez, el pasado miércoles por la noche en el Westwood Regency Village Theatre de Los Ángeles. La artista de 53 años fue vista con el ceño fruncido y gesticulando con su mirada dirigida a su esposo, de 50, mientras él parecía enojado, como se deduce de la expresión de su rostro captada por los flashes.

Si bien después compartieron un tierno beso frente a los presentes y se los pudo ver acurrucados y susurrándose frases al oído, ambos parecieron tener un desacuerdo frente a los espectadores, con JLo haciendo movimientos de manos mirando a su esposo antes de posar para las cámaras . Después de que fueron fotografiados teniendo su tensa conversación, sin embargo, pronto volvieron a sonreír.

La pareja tuvo un incómodo momento en la alfombra roja MICHAEL TRAN - AFP

La aparición del miércoles se produce después de que la pareja llegara a los titulares en los Grammy en febrero, cuando la artista fue supuestamente captada en cámara exigiéndole a su esposo que fingiera estar divirtiéndose en la gala. A pesar de que las imágenes que circularon muestran lo contrario, Affleck negó haberlo pasado mal durante la entrega de los premios. El actor se encontraba allí acompañando a su mujer cuando fue captado por las cámaras con una actitud hostil, una imagen que inmediatamente se viralizó en todo el mundo.

Desde su reencuentro, 18 años después del primer romance de la pareja, Lopez y Affleck han hecho múltiples apariciones públicas. Tras su primer compromiso en 2003, su separación al año siguiente y después de casarse y tener hijos con otras personas, la pareja se reunió en 2021 y se casó en Las Vegas en 2022.

Antes de la discusión, ambas estrellas compartieron un tierno beso frente a los presentes MICHAEL TRAN - AFP

A finales del año pasado, la diva del Bronx confesó lo mal que lo pasó cuando se separó del actor dos décadas atrás. En el programa The Zane Lowe Show de la aplicación y plataforma Apple Music, la artista reveló cómo fue su vida personal después de aquel duelo amoroso que vivió a inicios del 2000.

Una nueva oportunidad

La pareja había tomado la decisión de casarse después de comprometerse en noviembre del 2002, pero, en enero de 2004, decidieron tomar caminos separados por motivos que aún no están muy claros. “Sinceramente, sentí que iba a morir. Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no pude hacerlo bien”, recordó Lopez al hablar sobre la angustia que sintió al haber cancelado su matrimonio. Fue entonces cuando decidió alejarse del micrófono y durante ocho años se tomó un respiro del mundo del espectáculo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck sellaron su amor en una doble ceremonia: primero, en Las Vegas y luego en la mansión que el actor tiene en Georgia OnTheJLo via Grosby Group

Pese a eso, el 25 de noviembre de 2022 publicó en su cuenta de Instagram que volvería con un nuevo álbum titulado “This is Me… Now”, una obra que intentó llevar a sus fanáticos por el camino emocional y psicológico que vivió después de su primera gran decepción amorosa. Las canciones del disco relatan el duro momento que vivió con Affleck, la agonía de su ruptura y al final cómo el amor que ella veía imposible recuperar, se volvió real.

Este año, Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron a lo grande su primer Día de San Valentín como marido y mujer. Mientras que muchas parejas salieron a cenar o se regalaron detalles alusivos a la fecha, los actores decidieron que su amor dejara una huella imborrable: un tatuaje. De esta forma, ambos silenciaron los rumores que de vez en cuando sobrevuelan a la pareja sobre los supuestos conflictos maritales y se mostraron más enamorados que nunca.

LA NACION