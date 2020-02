Jazmín de Grazia: la intensa vida y solitaria muerte de una "chica It"

Jazmín de Grazia trabajó como modelo, conductora y periodista en distintos medios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 13:49

Fue un 5 de febrero como este, pero hace ocho años.

Leandro Cabo Guillot llegó cerca de las 18:00 hs de aquel domingo al departamento 5° "B" del edificio ubicado en Las Heras 1703, en Recoleta. Allí vivía la modelo y periodista Jazmín de Grazia, su novia desde hacía un año.

Estaba preocupado. Ella lo había contactado poco antes para decirle que se sentía mal. Como no respondía a sus llamados debió convocar a un cerrajero para abrir la puerta. La encontró muerta, sumergida en la bañera. Tenía solo 27 años.

Sus inicios

Jazmín de Grazia nació el 4 de julio de 1984 en Temperley, provincia de Buenos Aires. " Toda la vida fue un cascabel. Tuvo esa alegría, esa forma de vivir, esa fuerza, esa garra, y ese desparpajo para tomar la vida", comentó Ricardo, el padre del modelo, en 2012.

Jazmín era fanática del club Los Andes, fundado por su abuelo

Fanática de Los Redondos (un tema que le provocaría una publicitada discusión más adelante) y del Club Atlético Los Andes (su abuelo Juan fue uno de sus socios fundadores) era, según sus propias palabras "alegre y extrovertida", más propensa a treparse un árbol o tirar petardos que a jugar con una muñeca.

Cuando tenía 17 años, ese espíritu rebelde la llevó a aprovechar la ausencia de sus padres, que se hallaban de viaje por Europa, para inscribirse en SúperM2002, un reality show de modelaje. "Me anoté a escondidas, como hice siempre con todo lo que se me prohibía", reconoció a Caras en 2006.

Jazmín fue una de las tres finalistas de ese envío, pero perdió frente a Grisel Pérez Ponce en el último episodio, que superó los 24 puntos de rating. No importaba: ella ya se había convertido en la nueva promesa del modelaje junto a otra participante del ciclo, Paula Chaves.

Princesa televisiva

Jazmín comenzó a trabajar en la agencia de Ricardo Piñeiro. En 2005 también tuvo la oportunidad de volver a la televisión junto a Paula en Princesas, un programa que las acompañaba durante sus diversos compromisos como modelos.

Su deseo de progresar en los medios también la llevó a interesarse en el periodismo. Entre 2007 y 2009 estudió una tecnicatura en esa disciplina en Taller Escuela Agencia (TEA), y se desempeñaba en la revista Las Rosas.

En marzo de 2010, finalmente tuvo su gran oportunidad cuando fue convocada como panelista a Duro de Domar, el programa de simpatías kirchneristas que conducía Daniel Tognetti y producía Diego Gvirtz.

Sin embargo, en junio empezó a desaparecer de la pantalla y pronto el ciclo confirmó su desvinculación. Según ella, todo se debió a las críticas que expresó en una emisión de mayo contra Aníbal Fernández por el manejo de las protestas sociales. El entonces jefe de Gabinete llamó al programa para clarificar su posición.

"Creo que no les di motivos", dijo la modelo en una entrevista con Perfil. "Pienso que debe haber sido por mis opiniones contrarias al Gobierno. El programa es bastante oficialista". Jazmín decidió demandar a Gvirtz y su productora, PPT por despido sin causa y fraude laboral.

Jazmín volvería a confrontar con él en Twitter el año siguiente, cuando el hombre fuerte del kirchnerismo compartió un mensaje del Indio Solari, artista que ella admiraba profundamente. "¿Cree que ese saludo le da chapa? En caso contrario, por qué sigue recordándonos su amistad?", le espetó.

"Lo único que me falta en la vida es tolerar tus pensamientos huecos. Game over", fue la respuesta de Aníbal.

Últimos años

Aunque siguió trabajando en distinto ciclos de TV y radio (trabajó en E! Entertainment, Fox Sports y FTV), aquella desvinculación fue un golpe difícil de asimilar.

Poco después de su muerte, Cabo Guillot admitió en diálogo con Ciudad Gotik que ella "estaba atormentada" porque sentía que no se la estimaba como ella quería y era muy autoexigente. "El haber perdido su trabajo en Duro de Domar fue muy difícil para Jazmín", confesó.

Durante todo ese tiempo, ella se mantuvo muy activa en sus redes sociales, especialmente en Twitter. El 3 de febrero, dos días antes de su muerte, la modelo publicó un video donde, en forma distendida, hablaba de sus experiencias personales.

En su último mensaje en Twitter, publicado a las 15:19 del domingo 5 de febrero, la modelo escribió: "Este fin de semana fue variadito. Casi tanto como un tenedor libre con chinos como dueños".

A las 17:40 hs llamó a Cabo Guillot y se desató la secuencia final de su vida.

"Ese fin de semana yo había estado trabajando con unos proyectos y no nos vimos -recordó él-. Hablamos todos los días. Ese día me llamó a la tarde diciéndome que se sentía mal. Yo estaba acostado y salté de la cama, me subí al auto y me fui. Habré tardado unos 15 minutos. Toqué varias veces el timbre y no me atendía. Lo llamé al papá de Jazmín, pero ninguno de los dos teníamos las llaves del departamento. Llamé a un cerrajero y tardó otros quince minutos. Cuando entré, no la ví y pensé que se había ido. Fui hasta el cuarto y no estaba. Cuando me dí vuelta, la encontré".

Jazmín estaba muerta en la bañera.

La segunda muerte

La autopsia practicada sobre el cuerpo de la modelo y conductora determinó que la joven murió a causa de una "asfixia por inmersión". Además, fuentes judiciales confirmaron el hallazgo de cocaína, un "canuto" para aspirar la droga y el medicamento Rivotril.

La muerte tomó por sorpresa a muchas de sus colegas. "Rebelde sin causa, te vamos a extrañar, no tengo palabras, me duele el alma, me quedo con tu carcajada", escribió Chaves en Twitter. "No puedo creer lo de Jazmín. Mucha luz para toda su familia", se lamentó Luli Fernández, mientras que Chechu Bonelli dijo: "Dios mío no puedo creer lo de jazmín. El corazón me late a mil".

Jazmín e Grazia conoció a Paula Chaves en el reality SúperM2002

Pero la pesadilla de los padres de Jazmín estaba lejos de terminarse: fotos del cuerpo de la modelo fueron publicadas por el diario Crónica, en su portada y páginas interiores, en la edición del 10 de febrero de 2012, cuatro días después de su muerte. Dos policías y siete periodistas, entre ellos Luis Ventura , fueron procesados y sus bienes embargados por sumas que treparon hasta un millón de pesos. El chimentero finalmente fue sobreseído en 2015.

A ellos se sumaron las declaraciones de Viviana Vitali, exmujer de Rodolfo Bomparola, que en 2013 vinculó a Jazmín a un círculo de narcos VIP. "Él no tenía límites ni escrúpulos", aseguró Vitali en diálogo con Intrusos y contó que cuando vio la noticia del fallecimiento de De Grazia, él dijo "qué loco, esta piba murió tomando de la mía".

Bomparola fue condenado a cuatro años de prisión en 2015 por venta de drogas.

Legado

Con la intención de tenerla siempre presente, en 2014 Los Andes le puso el nombre de Jazmín de Grazia a su polideportivo y pintaron un mural con su cara en una de las paredes.

Ese mismo año, el Juzgado Nacional de Trabajo condenó con un fallo contundente y ejemplificador a Diego Gvirtz y a su productora PPT a pagarle a la familia de Jazmín una indemnización de 600.000 pesos (incluyendo intereses y costas) por despido sin causa y fraude laboral.

Jazmín también recibió un homenaje musical. Andrés Ciro, excantante de Los Piojos, admitió que su canción "Mírenla" está inspirada en ella. "La verdad que su muerte me produjo una conmoción, porque me parece la imagen de la soledad", dijo en una entrevista con Rolling Stone.

Paula Chaves, ahora una exitosa conductora, la recordó también el año pasado durante su participación en Quién quiere ser un millonario: "La extraño mucho. Y cada vez que hablo con su papá o sueño, nos contamos cosas".

Paula Chaves se emocionó hablando de Jazmín De Grazia 02:21

Video