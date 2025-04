Jenifer de Gran Hermano reveló que Giuliano la dejó por WhatsApp con un insólito motivo

Jenifer Lauría, participante de la actual edición de Gran Hermano, contó los detalles de la separación con Giuliano Vaschetto, a quien conoció en el reality y formaron una pareja.

Hace unos días, Jenifer y Giuliano publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram los motivos del alejamiento, aunque, en el fandom de cada uno de ellos, no cerró del todo la explicación.

Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto se separaron

Así fue como Jenifer, en las últimas horas, asistió al programa llamado All Access (DGO) y profundizó sobre las razones de la separación con Giuliano. "Me llegó una foto de él, que estaba en Villa Carlos Paz, en un parque de diversiones con la exmujer a los besos y a los abrazos", introdujo la mediática.

En esa misma línea, Jenifer destacó que le mandó un mensaje a quien, por entonces, era su novio pidiéndole explicaciones del asunto. Ante el caso omiso y la falta de respuesta, dijo que le mandó un extenso mensaje, hasta que el participante de Gran Hermano la llamó y descolocó completamente al confirmarle que no iba a regresar a Buenos Aires.

Jenifer de Gran Hermano dio más detalles de su separación

“Me dice que no va a volver, que va a priorizar al hijo y que se terminaba, así fue todo”, indicó la expareja del futbolista Ricardo Centurión. Ante este panorama, según su testimonio, Jenifer explotó por la decisión de cortar la relación por WhatsApp y no de manera presencial.

“Me estás dejando por WhatsApp, sos un pibe grande. Mínimamente, vení, da la cara, acompañame a operarme”, manifestó Lauría en el stream de Gran Hermano (Telefe).

Finalmente, Lauría se operó de manera exitosa de una mastopexia (reducción mamaria), recibió el apoyo de Sofía Buscio -también participante de esta edición de Gran Hermano- y descargó toda su ira contra Giuliano.

LA NACION