Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: fue internada por un cuadro respiratorio

La actriz y conductora Carmen Barbieri tuvo que ser internada este sábado en la Clínica Zabala de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Hace algunos días que presentaba dificultades en las vías respiratorias y su cuadro no mejoraba con el tratamiento ambulatorio. Le diagnosticaron una neumonía atípica.

“Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito. Espero que no sea neumonía”, confirmó Barbieri desde el centro de salud ayer por la tarde a su equipo de trabajo de Mañanísima -ciclo de la señal Magazine-.

Recordemos que la capocómica estuvo internada durante 2022 a raíz de un cuadro grave de coronavirus que la tuvo en terapia intensiva.

Luego de varias consultas y reposo domiciliario — razón por la cual en los últimos días se había ausentado de su programa —, al no notar recuperación alguna este sábado se dirigió a una guardia médica y quedó internada.

La información se conoció a través de sus compañeros del programa que conduce Barbieri, Pampito Perelló y Estefi Berardi. Más tarde, se sumó la Dra. Mariana Lestelle, con autorización de la famosa, para aclarar el cuadro clínico en sus redes sociales.

“Cuento con la autorización de Carmen para contarles lo siguiente. Carmen es asmática, el Covid generó daño en sus pulmones. Estuvo con un cuadro respiratorio que no mejoró en su domicilio. Al persistir con los síntomas, su médico de cabecera le indicó internación”, explicó Lestelle sobre el cuadro de salud que atraviesa Barbieri.

Y continuó: “En este momento, está aún en guardia y la están por pasar a una habitación en clínica médica. Le realizaron estudios respiratorios y cardiológicos, que dieron bien. Esta sin necesidad de oxígeno, con buena atención y tratamiento”. Asimismo, indicó que “por los estudios que le hicieron a Carmen, le diagnosticaron una neumonía atípica, y de eso la están tratando”. Finalmente, la doctora indicó que “todos los parámetros de laboratorio dieron bien”, por lo cual la conductora estaría bien encaminada con su tratamiento.

Sebastián “Pampito” Perelló Aciar, panelista del magazine que conduce Barbieri, también dio detalles sobre su estaco de salud. “Carmen hace unos días que no se siente bien, por eso faltó al programa. Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la Clínica Zabala y quedó internada”, detalló el periodista desde la red social.

En tanto, Estefi Berardi, la otra integrante del ciclo, sumó al posteo de su compañero que el objetivo de la internación era “descartar que no sea un principio de neumonía”, algo que al parecer no fue posible ya que el cuadro es de “neumonía atípica”. Asimismo, la panelista volvió a hacer hincapié en que “después del Covid sus pulmones quedaron débiles, por eso se enferma seguido”. Y agregó que la conductora “estaba con broncoespasmos”.

El sentido mensaje de Carmen a Fede Bal en medio de su internación

La conductora hizo un posteo desde la clínica en la cual se encuentra internada destinado a su hijo, Federico Bal, fruto de su relación con el fallecido humorista y director Santiago Bal.

“Te extraño”, escribió Carmen en sus Stories de Instagram sobre una fotografía que lo muestra a Fede con una mochila. El famoso es conductor de Resto del mundo (eltrece) y en este momento se encuentra grabando en Génova, Italia.

