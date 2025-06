Jessie J confirmó que tiene cáncer de mama y se ausentará por un tiempo de los escenarios

Jessica Ellen Cornish, conocida a nivel internacional como Jessie J, contó mediante un video de Instagram que le diagnosticaron cáncer de mama. Por este motivo anunció que se ausentará de los escenarios hasta su recuperación. Según reveló, su último show será el 15 de junio y luego de ello se someterá a una cirugía de urgencia.

La noticia de su estado de salud impactó a todo el mundo de la música. La intérprete británica aseguró que se aferra al mensaje de sus médicos, acerca de que lo habrían diagnosticado “a tiempo”, aunque eligió no fiarse demasiado hasta después de la operación.

Jessie J hizo un posteo en Instagram y reveló que tiene cáncer de mama. Rita Ora se solidarizó con ella (Fuente: Instagram/@Jessiej)

Con un video ante más de 13 millones de seguidores, Jessie J rompió el silencio y expresó: “Antes de que saliera No Secrets me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la expresión ‘a tiempo’ “.

La cantante tiene 37 años y este resultado llegó semanas antes del show que llevará a cabo en el festival Summertime Ball, el 15 de junio en el estadio de Wembley, en Londres. Su aspecto es el mejor y se mostró con una sonrisa, además de que alentó a todos a que vean la que será su última performance, previa al receso obligatorio.

“Voy a desaparecer por un tiempo después del Summertime Ball para hacerme la cirugía y volveré con unos pechos enormes y más música. Necesito un abrazo”, dijo en tono de broma, con el fin de acercarse a su público y llevar tranquilidad. Además, su mensaje se tomó como esperanzador para aquellas mujeres que también atraviesan un diagnóstico similar al de ella.

Las últimas semanas fueron complejas para la intérprete de “Price Tag”, que compaginó los estudios clínicos con el lanzamiento de su más reciente sencillo. Así lo manifestó en un breve texto que agregó al posteo del video: “No (más) secretos. ¿Y es demasiado pronto para hacer un remix llamado ‘Living my breast life’? Bromas aparte (sabés que es una de las maneras en que supero los momentos difíciles), estos dos últimos meses fueron increíbles, y tener esto a la par me ha dado una perspectiva increíble. Pero… tu chica necesita un abrazo. Además, no tengo pechos enormes… ¿O sí? No, no… Debo dejar de bromear”.

Algunos de los mensajes de apoyo que recibió Jessie J luego de contar que le diagnosticaron cáncer de mama (Fuente: Instagram/@Jessiej)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Jessie J abre su corazón al público con una situación tan íntima, sino que en 2020 contó que sufre del síndrome de Ménière. Se trata de una enfermedad de oído interno que puede causar vértigo y pérdida de la audición. Este hecho la llevó a ser hospitalizada en varias ocasiones y debido a ello temió por su carrera musical, algo que resolvió con la ayuda profesional y la fuerza de voluntad. Además, en 2021 perdió a su bebé y también expresó su dolor ante miles de fans.

Tanto en la alegría como en la tristeza, sus admiradores de todas partes del mundo nuevamente la acompañaron luego de dar a conocer que tiene cáncer de mama. En la sección de comentarios del posteo, plasmaron opiniones como: “Te amamos Jess, creemos en vos”; “Enviando amor”; “Jess, sos increíble”; “Libro abierto y corazón abierto, te amamos y apoyamos siempre, enviándote la mejor energía para una pronta recuperación”; “Orando por vos” y “Te amamos y siempre estaremos contigo”.

Una de las celebridades que se solidarizó con Jessie J fue Paloma Faith (Fuente: Instagram/@Jessiej)

Al mismo tiempo, algunas figuras internacionales también dieron su apoyo a Jessie J, como Rita Ora, que dijo: “Sos literalmente mi persona favorita y estoy rezando por vos para que puedas hacerlo. Mi madre lo tuvo y sé que la cirugía y cualquier tratamiento en este sentido son mentalmente duros, así que estoy aquí para vos”. Y Paloma Faith, que expresó: “Te envío mucho amor. Tengo plena confianza en que superarás esto”.