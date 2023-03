Jey Mammon le envió un mensaje a Lucas Benvenuto: el video de su pedido de disculpas

escuchar

Jey Mammon lleva poco más de una semana en el ojo de la tormenta: fue denunciado de abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad. Tras llamarse al silencio, el conductor compartió un video en redes sociales donde dio su versión de los hechos. Asimismo, también dio una entrevista televisiva que saldrá al aire este viernes por la tarde. En el adelanto que se compartió, le habló directamente al joven que lo acusó públicamente.

En el video que compartió el miércoles en Instagram desmintió los dichos de Lucas y aseguró: “Él dice que me vio en una fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16 años”. Asimismo, sostuvo que tuvieron una relación “consensuada” que duró hasta que él tuvo 25 años. Pero ahora, en la entrevista que se transmitirá este viernes, le habló directamente a Benvenuto.

Adelanto de la entrevista a Jey Mammon

El exconductor de La peña de Morfi - Telefe lo desvinculó luego de que estallara el escándalo - abrió las puertas de su casa para dar una entrevista con Jorge Rial, donde habló de las acusaciones, de la denuncia en su contra y de Lucas Benvenuto. “Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada, estoy en mi casa, mis amigos, me visitan, me contienen, mi familia, lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado”, dijo y aseguró que está pasando probablemente “el peor momento de su vida”.

“¿A Lucas tenés algo para decirle?”, lo interrogó el entrevistador. “Sí”, aseguró Jey Mammon y amplió su respuesta: “Que le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Jey Mammon hizo un descargo en redes sociales y posteriormente grabó una entrevista para televisión (Captura video)

LA NACION