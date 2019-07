Jimena Barón contó si Daniel Osvaldo sigue teniendo contacto con su hijo Momo

La actriz reveló que el conflicto con el exjugador de fútbol continúa Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 16:38

Es el mejor momento de Jimena Barón, tanto musical como sentimentalmente. Después de lanzar su éxito "La cobra", volvió a hacerse viral con un tema grabado junto a Cazzu, "Quién empezó", que en apenas días alcanzó más de cinco millones de reproducciones en YouTube. Y después de una relación turbulenta con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo, se encuentra muy feliz con su nueva pareja, el bailarín Mauro Caiazza.

Sin embargo, según la actriz se encargó de dejar en claro en diversas situaciones, la relación con Osvaldo no es la mejor. De hecho, en declaraciones realizadas a Intrusos, reveló que el vínculo del exfutbolista con su hijo de cinco años es inexistente. Cuando se le consultó sobre el tipo de contacto respondió: "Nulo, nulo".

Este año, cuando Jimena tenía que inscribir al pequeño en el jardín de infantes, hizo un pequeño chiste en el formulario que tenía que completar y lo compartió en Twitter: escribió que no tenía forma de contactar al padre de su hijo, y sobre su ocupación escribió "ni idea". Osvaldo, lejos de tomárselo con humor, twitteó una indirecta: "Lo que Marta dice de Pedro habla mas de Marta que de Pedro", escribió. Y ahí comenzó otra batalla de la que Momo sería una vez más víctima.

En la misma entrevista, se le preguntó si le sorprendió que su ex viajara para formar parte del Bailando italiano. "No, de Italia no, tendría que haber ido al Bailando Antártida", contestó, irónica. Y remató: "Si yo lo descifrara a Daniel Osvaldo tendría menos problemas".