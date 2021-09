Jimena Monteverde deschavó al aire a uno de los invitados de la mesaza: “Mandó una listita”

Jimena Monteverde suele protagonizar divertidos cruces con Juana Viale en La noche de Mirtha (eltrece). Pero, este sábado, su paso por el programa tuvo un giro inesperado: mandó al frente a Carlos Melconian al revelar que el economista envió un listado a la producción con todo lo que debían evitar servirle en la cena.

La revelación se dio cuando la chef del ciclo se acercó a la “mesaza” para presentar el menú de la noche, que incluía una entrada de queso brie grillado con mermelada de higos y un risotto de espárragos, como plato principal. “El señor Melconian mandó una lista con lo que no come”, lanzó al aire Monteverde, generando la reacción inmediata del invitado.

Jimena Monteverde mandó al frente a un invitado en La Noche de Mirtha

“¿Yo? ¿Qué lista?”, preguntó sorprendido el economista. Lejos de amedrentarse, Monteverde le respondió: “Después te la voy a pasar”. Atónita por la revelación, Juana exclamó: “¿En serio?”. “Yo como de todo”, retrucó Melconian.

Al ver que no le creían, la chef contó algunos de los productos que le solicitaron no incluir en el menú de la noche. “Tomates cherry no”, indicó Monteverde. A lo que el expresidente del Banco Central, respondió: “Mirá vos. Si hay…”.

Inmediatamente, la cocinera del programa mencionó otro plato que el invitado no pudo negar que no le gustaba: “Pescado crudo tampoco…”. “No, pescado crudo no. En eso tenés razón”, respondió Melconian.

Tras esta declaración, Monteverde miró con picardía al invitado y le insistió: “¿Viste? Había una lista”. Frente a lo que el economista, resaltó: “Estuvo bien, eficiente”.

Melconian apuntó contra Daniel Gollán

En un momento del programa, Melconian tuvo un mano a mano con Juana Viale para hablar sobre la situación actual del país y los resultados de las últimas elecciones PASO 2021, los cuales calificó como “un acto de madurez por parte de la sociedad argentina”.

El economista se refirió a la desafortunada frase del exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien sostuvo que “con un poco más de platita en el bolsillo” la foto [de los festejos en Olivos] no hubiese “molestado”. “Este señor no sé donde nació pero no conoce el nivel de dignidad de la gente”, lanzó.

Carlos Melconian se sometió al "escáner de la verdad" en La noche de Mirtha de la mano de Juana Viale Captura de TV/ eltrece

Y agregó: “Es un tema de violencia, agresividad y falta de dignidad en la frase. Porque nadie va a descubrir que una buena situación económica -no platita en el bolsillo-, que una buena calidad de vida, tiene impacto en el voto; tiene impacto en la gente hasta en los países más avanzados del mundo”.

En esa línea, el economista sostuvo que “la gente de los barrios populares tiene la sartén por el mango para terminar con la grieta, para mostrar que la indignación fue un corte vertical no solo de Recoleta y Palermo”. Y advirtió que lo que sucedió en las urnas el último 12 de septiembre “no es un voto a la oposición, es un voto de madurez”.