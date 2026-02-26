Telefe dio inicio este lunes a la emisión de la temporada Generación Dorada de Gran Hermano. El programa cuenta con la conducción de Santiago del Moro y conmemora el aniversario número veinticinco del formato en la pantalla nacional. Los responsables de la producción establecieron un esquema de difusión que integra la televisión de aire con herramientas de streaming para su visualización.

Ver la casa de Gran Hermano 2026 en vivo: cómo seguir online hoy, jueves 26 de febrero

El público puede acceder a la transmisión en tiempo real de la casa a través de la aplicación de streaming DGO. Esta herramienta ofrece una cobertura gratuita de las 24 horas para observar el comportamiento de los jugadores en el aislamiento.

Así es la nueva casa de Gran Hermano: Generación Dorada

La plataforma Prime Video también emite las galas en simultáneo con la televisión abierta y almacena los episodios en su catálogo para una reproducción posterior. Los seguidores utilizan el sitio oficial de la emisora y las redes sociales para el monitoreo constante de los integrantes de la vivienda.

Cómo acceder al streaming 24 horas de Gran Hermano

Para acceder a la plataforma DGO, los usuarios deben descargar la aplicación en teléfonos móviles, tabletas o televisores inteligentes para observar lo que ocurre en cada rincón del predio. El servicio no requiere pagos adicionales para esta función específica y brinda una experiencia de visualización ininterrumpida.

La propuesta multiplataforma de la señal Telefe también incluye contenido específico para redes sociales. El canal oficial de YouTube y de Twitch transmiten el ciclo Streams Telefe. Este espacio digital cuenta con la participación de La Tora y Fefe Bongiorno junto a invitados especiales. Estos creadores de contenido reaccionan a los sucesos de la casa y comentan las estrategias de los participantes frente a la audiencia digital.

Así arrancó Gran Hermano 2026: la presentación de Del Moro

Canales de televisión y prestadores de cable que emiten la competencia

La televisión tradicional mantiene una grilla establecida para la sintonía del reality. Los abonados al servicio de DirecTV encuentran la señal en el canal 123. Quienes poseen equipos de alta definición sintonizan el número 1123 en su control remoto.

Los clientes de Cablevisión acceden a la programación a través del canal doce de su grilla habitual. La operadora Telecentro asignó los canales doce y 1001 para la transmisión en calidad digital y analógica.

La plataforma Flow dispone del canal diez para la emisión de los contenidos de la emisora. El horario central de las galas nocturnas comienza a las 22:15, momento en que Santiago del Moro inicia el contacto con los participantes y el público.

Gran Hermano Generación Dorada

Cómo es la nueva casa del reality

La casa cuenta con tecnología de avanzada para la captura de imagen y sonido. Estas mejoras optimizan la fidelidad de la transmisión en las plataformas digitales y en la televisión de alta definición. Santiago del Moro sigue liderando las galas en vivo y comunica las decisiones que toma la audiencia mediante su voto.

El reglamento del juego exhibe actualizaciones que los concursantes descubren a medida que avanza la convivencia. Según informó la señal televisiva: “Esta versión renovada pretende atraer tanto a los seguidores históricos como a los nuevos espectadores”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.