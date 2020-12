Jonatan Viale habló sobre los dichos de Vladimir Putin sobre la vacuna rusa y manifestó su indignación por las dudas de que llegue a la Argentina Fuente: Archivo

Las declaraciones de Vladimir Putin sorprendieron a todos. El mandatario ruso, de 68 años, dijo que todavía no recibió la vacuna contra el coronavirus Sputnik-V porque aún no se recomienda para personas mayores de 60 años, y puso en duda la llegada de la vacuna rusa a la Argentina. Sobre este tema, Jonatan Viale habló en su editorial y no dudó en expresar su indignación.

"Cuando todo parecía encaminarse, esta mañana aparece Putin y dijo que los especialistas recomiendan que los mayores de 60 no se vacunen con Sputnik. Ya compramos de antemano algo que no sabemos si se va a poder aplicar", comenzó el conductor de Viale 910 (La Red).

Claramente consternado por la situación, el periodista y conductor manifestó: "Mientras tanto se demora Oxford, Pfizer. La pregunta es obligada ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer?"

El presidente Vladimir Putin aseguró que no se aplicó la vacuna Sputnik V porque no es apta para mayores de 60 Fuente: Archivo

En tanto, reprobó la decisión del Gobierno de financiar ciertas medidas. "Nos gastamos millones en Nodio, en las no PASO, en crear nuevos juzgados federales, ¿y no vamos a invertir en la mejor vacuna porque Putin dice que es más barata la de ellos?", exclamó.

"La llave de acceso fue la excelente relación que tienen la vicepresidenta Cristina Kirchner con Putin. El problema fue que el Presidente dijo todo al revés", analizó el conductor durante su fuerte editorial en su programa de radio.

"No lo pueden exponer así al Presidente, cuídenlo más. En el medio se demoró la vacuna de Oxford, que se iba a producir en el laboratorio de un amigo del Presidente, Hugo Sigman, y se tensó la relación con Pfizer", completó.

Por último y sin dejar atrás su irritación, finalizó su espacio de opinión con una fuerte crítica: "Demasiados contratiempos para un tema muy delicado. No se puede jugar con la vacuna en el medio de una pandemia, un límite tiene que haber".