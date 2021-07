La Voz Argentina: Antonella Cherutti arremetió contra quienes criticaron a su hermana

Antonella Cherutti, la hija mayor de Miguel Ángel, se refirió a las críticas que recibió su hermana menor, Bianca, tras su debut en La voz argentina (Telefe). La artista de 26 años brilló frente al jurado del programa el 4 de julio pasado, de la mano del tema “Hot Stuff”, pero su participación en el concurso generó repercusiones en las redes sociales.

“Me cuesta mucho no ser honesta y la verdad es que me duele mucho que haya gente tan cruel que tenga el dedo índice para juzgar a alguien que no conoce”, afirmó Antonella en Mitre Live (por las redes sociales de radio Mitre).

Antonella Cherutti le contestó a quienes criticaron a Bianca por participar en La Voz Argentina

A su vez, destacó la actitud de Bianca al no salir a responder a los ataques. “En cuanto a mi hermana, es una señora, no se prendió en ninguna, ella sabía que podía llegar a pasar, que los medios podían acusarla de acomodo por ser hija de una persona tan famosa en el país”, continuó.

En medio de su indignación, la hija mayor de Miguel Ángel Cherutti les dejó un mensaje a todos los usuarios que tildaron de “acomodada” a su hermana. “A la gente que no deja buenos comentarios, les enviamos mucho amor y paz para que puedan convertir esa ira en amor. Pero me duele porque me pasó con mi padre”, agregó.

El actor y humorista también había salido a defender a su hija luego de que se desatara la polémica por su apellido famoso. “Por más que seas el hijo de quien seas, vas y te van pueden decir ‘esto está bueno, malo u horrible’”, había dicho.

Bianca Cherutti fue una de las elegidas en La Voz y despertó revuelo en las redes sociales

En diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez), se mostró cautivado por la presentación que hizo Bianca, y confió: “Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting, te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó, le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”.

En tanto, Antonella reveló cómo reaccionó el resto de su familia respecto de las críticas que recibió Bianca por su participación en La Voz. “En el Cantando empezaron a subir material contra mi papá y no creo que se lo merezca, mi papá es un tipo de Cañuelas, es honesto, nunca tuve fines de semana con él porque trabajaba”, indicó.

Y confió: “Tenés gente en mi familia como mi abuela Marta, ella no entiende mucho el mundo de las redes sociales pero cuando le comentábamos lo que estaba pasando, ella put...aba de enojada. Tuvimos que explicarle a una persona mayor el significado de la palabra hater”.

Marley defendió a Bianca Cherutti: "¿Qué importa que seas o no 'hija de'?" Instagram @biancherutti

Finalmente, afirmó: “Mi hermana me va a matar por decir esto, yo le decía ´que hablen mal o hablen bien´, por lo menos estás en la tele”.

Según contó Bianca en su presentación antes de cantar en el programa de Telefe, estudió danza, canto y actuación. Su carrera no comienza recién, en 2002 hizo el casting para entrar en Cantaniño, el ciclo donde se formó la banda musical KatrasK. Aunque no quedó seleccionada para integrar el grupo, pudo formar parte del elenco que bailaba y cantaba en el programa, pero usó el apellido de su mamá: Ocampo.

En 2020, había participado del Cantando junto a su padre. En aquella ocasión, hizo una aparición especial para reemplazar a Charlotte Caniggia, y logró conmover al jurado con la interpretación de “A mi manera”.

Ahora, de la mano del equipo de jurados Mau y Ricky Montaner, la hija de Miguel Ángel Cherutti busca que la conozcan por su talento y no por su apellido famoso. “Crecí en un ambiente de teatro, y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío. Pero quiero que conozcan mi historia, que sepan que la luché, y las ganas que tenía de estar acá”, afirmó en el programa.

