José Luis Chilavert lanzó un duro mensaje contra Lali Espósito tras la final de Factor X: “Siempre fracasada”

Escuchar

A principios de este año, Lali Espósito se instaló nuevamente en España para grabar el reconocido talent show, Factor X (Telecino). Fue elegida para integrar el jurado junto a la compositora Vanesa Martín, el músico Guillermo ‘Willy’ Bárcenas y el cantante Abraham Mateo. La intérprete de “Disciplina” conquistó al público con su humor y carisma, pero paralelamente protagonizó un tenso cruce con la participante oriunda de Paraguay, Ayelén Alonso. La relación no fluyó y a la hora de dar sus devoluciones, no se guardó nada.

El lunes se disputó la gran final del reality y Alonso -quien competía para el equipo de Abraham Mateo- se consagró como la gran campeona de esta edición. Como era de esperarse, las redes sociales se hicieron eco de esta victoria. Muchos la celebraron y otros lo lamentaron. Sin embargo, entre todos los mensajes, varios pares de ojos se posaron en un comentario que hizo el exfutbolista paraguayo, José Luis Chilavert. ¿Qué sucedió? Se metió no solo en el resultado de la final sino también en la disputa entre Ayelén y Lali. Así como felicitó a la ganadora del certamen, lanzó un duro comentario contra la artista argentina.

Lali tuvo varios cruces con la participante Ayelén Alonso, quien esta semana se consagró como ganadora de Factor X (Foto: Captura de video)

Este año, Lali volvió a ser jurada en un reality de talentos -un rol en el que se siente muy cómoda- pero, esta vez, en Europa. Su paso por Factor X no pasó invertido, puesto que protagonizó divertidos momentos, como cuando le tiró onda a un participante sin saber que su novia estaba ahí. Al mismo tiempo, tuvo tres fuertes cruces con la participante Ayelén Alonso que dieron mucho que hablar en redes sociales. Pero ahora, como la joven oriunda de Paraguay ganó la competencia, los usuarios de X no tardaron en reaccionar, incluido José Luis Chilavert.

A través de su cuenta de X, el ex Vélez Sarsfield compartió una imagen que daba cuenta del triunfo de Alonso. Antes de felicitarla, apuntó duramente contra la actriz argentina. “Lali Depósito tú no has ganado nada. Las kukas serán siempre fracasadas y mediocres”, escribió. Cabe aclarar que ‘Depósito’ fue la forma en la que el presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a la cantante tiempo atrás.

El mensaje de José Luis Chilavert contra Lali Espósito (Foto: X @JoseLChilavert_)

En febrero, durante una entrevista con LN+, Milei habló de Cosquín Rock, festival en el que varios artistas se pronunciaron en su contra, incluida Espósito. Dijo, entre otras cosas: “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”. Además, señaló que la intérprete de “Soy” “cobró de varios gobiernos”.

Por otra parte, así como atacó con crudeza a la ex Casi Ángeles, Chilavert también felicitó públicamente a la ganadora de Factor X. “Felicidades, Ayelén, diosa y guerrera guaraní. Orgullo de Paraguay”, expresó.

Lali se cruzó con una participante de Factor X y se vivió un tenso momento en vivo

Desde el inicio de Factor X se pudo advertir que entre Lali y Ayelén Alonso, no había precisamente “la mejor de las ondas”. Las mujeres dejaron en claro sus diferencias en las dos primeras galas en las que se cruzaron y justamente la semana pasada tuvieron un tercer round que dio mucho de que hablar en redes sociales. “Yo siento que no te interesa para nada mi opinión, si no es algo que te haga sentir halagada”, sostuvo Espósito con firmeza.

“Nada de lo que decimos es destructivo, me parece de hecho una falta de respeto que digas que somos personas destructivas cuando somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”, enfatizó. “Viniste a un programa que es un talent show (programa de talentos), que se trata de gente que canta y de cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz, no era el lugar para que te presentes”, sentenció la artista argentina.

LA NACION