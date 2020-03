El actor, luego de ser denunciado por violación, se refugió en Brasil en donde, advierten, planea su venganza Fuente: LA NACION

El actor Juan Darthés , acusado de violación por su colega Thelma Fardín que en ese momento tenía 16 años , se encuentra recluido en Brasil desde entonces. Él no puede siquiera ingresar al país ya que tiene un pedido de captura internacional emitido por la Interpol . Aún así, fuentes aseguran que, desde el exilio, tiene esperanzas de que se lo declare inocente y, cuando eso suceda, comenzar una especie de "venganza".

"Algo pasó entre Darthés y Burlando. Burlando lleva semanas sin hablar con Darthés. Sin embargo él tiene la férrea decisión de seguir acompañándolo en su defensa y planea un viaje a Nicaragua. Burlando dice que la causa está parada y que nada se ha hecho al respecto, y quiere que se levante el alerta roja", sostuvo el periodista de espectáculos, Rodrigo Lussich en Intrusos.

Durante el programa, además, habló Germán Guevara , el mejor amigo y también abogado del actor e indicó: "Hasta que no tengamos en mano una sentencia atestando su inocencia, Juan no va a hablar. Ahí será el momento, mostrar documentos y decir quiénes lo usaron para limpiar su imagen y quiénes firmaron notas mentirosas por maldad o por no saber hacer su trabajo. Hasta ese momento no es necesario alimentar caranchos. El mal que le causaron a Juan no habrá sentencia que lo repare", finalizó.

Ante estas declaraciones, Lussich especuló: "Ellos están seguros de que en algún momento será declarado inocente, y ahí comenzarán una especie de caza de brujas que incluya a todos los que él cree que lo dañaron".

De dónde viene y a dónde (por ahora no) va

Fardín hizo pública la denuncia penal por violación contra el actor en diciembre de 2018 a través de una conferencia de prensa convocada por Actrices Argentinas . El abuso sucedió cuando ella tenía 16 años y él, 45. La noticia generó un momento bisagra en el mundo del espectáculo pero también en la sociedad toda. Una ola de denuncias tanto en las redes como en la justicia, sucedieron luego de que hiciera público lo sucedido.

El lema " Mirá cómo nos ponemos ", que fue el que usó el colectivo cuando la actriz realizó la denuncia, se volvió viral, remeras, fotos y pancartas del movimiento feminista en nuestro país. La denuncia formal se había realizado en la fiscalía de género de Nicaragua una semana antes.

El abuso, ocurrió en un hotel en Nicaragua, en el último día de la gira latinoamericana de la serie en la que los dos actores trabajaban, Patito feo .

Pero Thelma no fue la primera en acusar al actor de abuso, la actriz y modelo Calu Rivero ya había denunciado una situación de acoso que, como no llegó a ser una denuncia penal, en su momento pasó desapercibida. Pero luego de la declaración pública de Thelma, se sumaron varias denuncias más de colegas que también habían trabajado con el actor como Anita Coacci y Natalia Juncos .

Días después de la denuncia, Darthés se refugió en San Pablo , Brasil , donde está amparado por un tratado de no extradición por ser ciudadano brasileño de nacimiento. A casi dos años de la acusación, el actor anunció su retirada del mundo del teatro, trabaja en un restaurante que tiene con su mujer y es en donde, según el periodista Lussich, prepara su venganza.