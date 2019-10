En el día de su cumpleaños, el actor le hizo llegar un mensaje a un amigo en Argentina

En el día de su cumpleaños número 55, en el ciclo Pamela a la tarde difundieron un audio de Juan Darthés, en el que da a conocer cómo se encuentra tras haber sido imputado por el delito de violación agravada en Nicaragua. El contexto del mensaje tiene que ver con el saludo que el actor recibió de parte de su amigo, el estilista Rubén Orlando.

"Las cosas se van a ir acomodando. El tiempo hace eso. Me da polenta tu mensaje, mucha fuerza. Gracias por todo, Rubén, por este mensajito que me ayudó mucho", dice Darthés en un tono de voz que lo muestra tranquilo y de buen humor, a pesar de que su abogado, Fernando Burlando, señaló la semana pasada que estaban "esperando lo peor".

Darthés fue denunciado en diciembre pasado por violación por la actriz Thelma Fardin, por un hecho que habría ocurrido en el 2009, mientras ambos estaban haciendo una gira en Nicaragua con la puesta infantil Patito feo. Por entonces, ella tenía 16 años, y él, 44. Según contó Fardin, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas, Darthés habría abusado de ella en la habitación del hotel en el que se hospedaban.

La semana pasada, la fiscal Sandra Dinarte acusó formalmente a Darthés por violación y pidió su captura internacional, para que esté detenido durante todo el proceso judicial. Sin embargo, el actor está en Brasil, país en el que nació y que no tiene convenio de extradición con Nicaragua. Asimismo su abogado en aquél país centroamericano, César Guevara, presentó un escrito en el cual el actor se declara inocente y asegura que, en principio, no se presentará en la justicia.

"Siempre esperamos lo peor. Creemos que es una gran movida política porque no hay elementos de prueba serios. Están los dichos de ella [en referencia a Fardin], que con contradictorios, y no se evaluaron nuestras pruebas. Se ha tirado un lance, pero lo que hacen es impresentable", destacó Burlando la semana pasada.

En una entrevista con Moria Casán en Incorrectas, por América, Fernando Burlando habló sobre las últimas novedades del caso. "Juan es un chivo expiatorio, no me cabe ninguna duda. Quieren demostrar que en ese país hay justicia cuando no la hay. No es que no le crea a Thelma, no sé qué paso. LO que me interesa que pasó con Darthés. Tal vez todo esto fue parte de una gran estrategia donde ellos pretendían que Juan no se presentara nunca en la justicia de Nicaragua", aseguró. ¿Si juan volverá a nuestro país alguna vez? "L única manera de que vuelva es que se demuestre su inocencia".