Juana Repetto compartió su antes y después a casi dos meses de comenzar a entrenar

Esta semana Juana Repetto compartió con sus 1.6 millones de seguidores de Instagram su transformación física a partir del entrenamiento que comenzó a realizar hace dos meses. La actriz mostró el cambio y dejó una importante reflexión personal. “Entendí que es fundamental para mi salud y me propuse sostenerlo en el tiempo a pesar de lo que me cuesta”, expresó.

“¿Quieren ver el cambio después de darlo todo por casi dos meses?”, sostuvo Repetto en el video que subió a Instagram, en el cual se mostró con el abdomen al descubierto y calzas deportivas frente a cámara y también realizando un entrenamiento en el gimnasio. “Ninguno”, reveló la actriz tras hacer el “antes y después”. Pero no se desilusionó con eso, sino todo lo contrario: “Pero estoy feliz porque por primera vez en años hace casi dos meses sostengo este hábito. Que lo haga cien por ciento impulsada por la búsqueda de vivir más saludablemente y si lo otro viene, bien y si no, también”.

Juana Repetto mostró su cambio físico a casi dos meses de comenzar el gimnasio (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

En esta misma línea, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech compartió una reflexión personal sobre su experiencia entrenando con el foco puesto en la salud y no solo en lo estético. “Hace siete semanas empecé a entrenar y les prometí mostrarles el paso a paso. Hoy grabando este video me reía sola, jurándome que iba a ser Jimena Barón por entrenar dos meses o hacer esos típicos antes y después que en ocho semanas son fit”, sostuvo. “Pero no me frustró ni mucho menos, lo estoy haciendo cien por ciento buscando calidad de vida”, explicó.

La reflexión de Juana Repetto tras comenzar el gimnasio (Foto: Instagram @juanarepettook)

“Voy con la peor de las ondas. Odio ir, nunca arranco feliz y con alegría al gimnasio y tampoco lo disfruto en el momento. ¿Me voy chocha? Tampoco. Pero entendí que es fundamental para mi salud y me propuse sostenerlo en el tiempo a pesar de lo que me cuesta. Y así será. El cambio físico no es la prioridad ni el empuje. Si llega... bárbaro y si no, también. Vos podés porque yo estoy pudiendo”, sentenció Repetto.