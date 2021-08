Juana Viale se despachó con una confesión de su infancia que la dejó mal parada: “Me echaron”

Juana Viale confesó este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) una historia de su infancia que la dejó muy mal parada: la expulsaron del coro del colegio por su mal comportamiento.

Todo comenzó cuando Teté Coustarot reveló que le hubiera gustado cantar pero que en su infancia una monja de su colegio la castigó porque desafinaba mucho: “Me llamó y me dijo: ‘usted sabe piano, así que ahora se queda calladita la boca al lado de mi piano y cuando sea el momento me da vuelta la hoja’”, recordó.

“Que crueldad. A mí me echaron, no me sacaron a un lado”, confesó Juana. “Pero eso porque te portabas mal”, agregó Cesar “Banana” Pueyrredón. “¿Cómo fue?”, indagó Teté. “Cantaba como si estuviese abajo del agua. A mí me dijeron automáticamente ‘por favor, retirate’. Y nunca más”, recordó la conductora.

“Yo estuve mucho tiempo al lado de la monja sin poder cantar y eso me traumó”, concluyó Teté.

LA NACION