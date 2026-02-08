El paseo de Úrsula Corberó con Ricardo Darín por Madrid y la foto de la panza a días de ser mamá

A pocas semanas de dar a luz, Úrsula Corberó paseó por las calles de Madrid con Ricardo Darín tomado del brazo. Abrigada a causa de las bajas temperaturas invernales y con un look entre negro y blanco, la actriz dejó entrever su silueta de embarazada y el estado de su panza. Sin preocupaciones y libre como suele presentarse en las redes sociales, añadió a Instagram una historia y luego una serie de fotos que revelan la previa al nacimiento del bebé que tendrá con Ricardo Mario “Chino” Darín.

La semana pasada se conoció un posteo de Clara Darín, hermana del argentino, quien presuntamente y de manera descuidada habría revelado el sexo del bebé, algo que hasta el momento resulta una incógnita por elección de sus padres. Sin embargo, la tía ansiosa se mostró de compras por la capital española y señaló un body en tonalidades celestes.

La foto de Úrsula a pocos días de dar a luz que revolucionó a sus seguidores (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Lejos de aclarar aquella situación confusa, Corberó subió este fin de semana un video de pocos segundos en el cual se la ve en plena caminata con Ricardo a su lado. Ambos llevan lentes de sol y ella un piloto oscuro que la cubre de hombros hasta las rodillas. Tímidamente, asoma su panza aunque ella sujeta bien la vestimenta para que no quede nada expuesta.

Chino Darín mientras prepara la cuna para su bebé Fuente: Instagram/@ursulolita

Más tarde, la actriz sumó una foto de su pareja en el departamento mientras construye lo que parecería ser una cuna para que el bebé duerma. A continuación sumó otra en la que posó desde un estacionamiento de autos en el subsuelo. Allí estiró su mano dirigida a un cartel de “pare aquí” y evidenció la curvatura de la panza, y su humor, que sigue intacto.

El posteo de Chino Darín sobre Úrsula Corberó (Fuente: Instagram/@chinodarin)

Por su parte, Chino Darín añadió una foto a su feed de Instagram en la que se ve a Corberó con una bufanda que envuelve su cabeza al tiempo que de frente se nota la panza de embarazo, solo tapada por un suéter amarillo pastel. “Qué la fuerza te acompañe, Úrsula”, manifestó el actor. “Vamos”; “Felicitaciones, chicos”; “Suerte, hermosa” y “Va a ser precioso ese bebé”, fueron algunas de las reacciones propias de los usuarios que plasmaron en la sección de comentarios.

La foto que compartió Chino Darín de Úrsula Corberó a días de dar a luz (Fuente: Instagram/@chinodarin)

Cabe recordar que la familia Darín se encuentra en España a la espera de que Corberó tenga a su bebé, quien nacerá en Madrid. Se especula que podría ser en las siguientes semanas ya que tendría fecha para febrero. Por ese motivo es que sus fans están atentos a cualquier señal en las redes que pueda indicar la llegada del bebé más esperado.