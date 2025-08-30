Revelan los detalles del nuevo programa de Marcelo Tinelli: cómo será y quiénes lo acompañarán

Tras abrir las puertas de su intimidad familiar en el reality Los Tinelli (Prime Video), Marcelo Tinelli se estaría preparando para afrontar un nuevo proyecto laboral, pero no en la televisión por cable, sino en el mundo del streaming. En LAM (América TV) dieron detalles de cómo será su vuelta a la conducción y quiénes lo acompañarían.

“Marcelo Tinelli desembarca en un streaming en Carnaval”, dijo Pepe Ochoa en su rol de conductor en reemplazo de Ángel de Brito durante la emisión del viernes 29 de agosto de LAM. “Estaba negociando, no estaba muy convencido”, deslizó Laura Ubfal.

Según LAM, Marcelo Tinelli se estaría preparando para desembarcar en el streaming Gerardo Viercovich

Ochoa reveló que Tinelli “finalmente arregló” y que va a estar acompañado por dos personas, un hombre y una mujer. En cuanto al contenido del programa que tendrá en el stream, dijo que apunta a ser de actualidad: “No sé si va a ser una política dura, pero hay toda una parte que van a jugar con algo que Marcelo quiere hacer hace tiempo, que es el humor”.

En cuanto a sus acompañantes, a modo de enigmático, dijo que el varón “es humorista e imitador y va a traer diferentes personajes”. Luego reveló que el elegido es el actor Iván Ramírez, conocido en las redes sociales por sus imitaciones a Darío Barassi, Guillermo Francella, Ángel de Brito, Javier Milei, Franco Colapinto, Guido Kaczka y Axel Kicilof, entre otro. Según dejaron entrever, originalmente le habrían propuesto a Freddy Villarreal formar parte del proyecto, pero se habría negado.

Según LAM, Iván Ramírez y Sabrina Rojas acompañarán a Marcelo Tinelli en su nuevo programa (Foto: Instagram @ivanramirezok / @rojassasi)

Con respecto a la mujer, dijeron que la elegida es Sabrina Rojas, quien actualmente conduce Pasó en América (América TV) junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli. Si bien Tinelli estaría próximo a debutar como conductor de su propio programa de streaming, aún se desconoce la fecha de la primera emisión. “Tengo entendido que iría a la noche, dos veces por semana. Hay que ver si esto deviene en todos los días o no, no creo. Marcelo en el medio de todo esto tiene el reality, por eso también las negociaciones de cuando empezar están un poco tardías", sentenció Ochoa.