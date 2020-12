La modelo se lastimó el brazo practicando boxeo y lo mostró en redes Crédito: Instagram

Sofía "Jujuy" Jiménez compartió en su perfil de Instagram el tremendo accidente que sufrió mientras practicaba boxeo.

La modelo le pegó tan fuerte a la bolsa durante su entrenamiento que comenzaron a salirle ampollas.

Apenas pudo sacarse los guantes se percató de la gravedad del asunto y tuvo que ser atendida de inmediato ya que el dolor le resultaba insoportable.

"Maaaaaamá. No, no, no no... Miren cómo me quedó esto... En carne viva. Fui a hacer boxeo, pero miren esto... ¿Es joda?", escribió la novia de Jerónimo del Carril en sus historias de Instagram.

Más tarde, mostró el paso a paso de la curación en una farmacia donde le vendaron la herida que según detalló deberá cambiarse habitualmente. "¿Cómo hago para ponerme esto todos los días yo sola? Me muero si me queda la marca", escribió.