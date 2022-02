Julieta Ortega fulminó a los antivacunas: “Búsquense un laburo digno”

Dentro de la larga lista de consecuencias que provocó la pandemia de coronavirus se encuentra el creciente grupo que se posiciona activamente a las vacunas. Pero, cuantos más “antivacunas” aparecen, más son las figuras públicas que eligen utilizar su plataforma para hablar sobre los beneficios de la inoculación. En este caso, fue Julieta Ortega quien decidió dar un mensaje referido al tema.

La actriz protagonizó una entrevista con Juan Echegoyen en el ciclo de entrevistas que Radio Mitre organiza a través de Instagram, y allí relató un acalorado encuentro que vivió con un grupo de antivacunas en la puerta del teatro donde trabaja. Asimismo, explicó que respeta la postura a nivel individual pero que repudia la organización de eventos que buscan convencer a otras personas.

Elenco de Perdida Mente: José María Muscari, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Karina K. PATRICIO PIDAL - AFV

Actualmente, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar forma parte de la obra Perdida mente junto a Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Karina K y Patricia Sosa. El espectáculo, dirigido por José María Muscari, tiene lugar en el Multiteatro Comafi y fue en las puertas de ese lugar en donde Julieta se encontró con los manifestantes.

“Me cuesta entender la postura antivacuna, respeto a la persona que diga que prefiere no darse la vacuna porque no se probó la suficiente”, dijo, para contextualizar el ida y vuelta que tuvo con los antivacunas en la entrada de su lugar de trabajo. “Yo no pregunté cuando mi hijo era chiquito qué había en cada vacuna, obviamente esta es una vacuna que se hizo en tiempo récord, lo sabemos todos, había una pandemia y me cuesta entender la postura”, continuó.

Tras especificar que, a pesar de que no le parece bien, respeta la opinión de quien se niega a vacunarse aclaró que está totalmente en contra de que organicen concentraciones para promover su postura. “No me resulta simpática la postura, pero la respeto como una decisión personal. Ahora salir a marchar por eso o que los demás sigan tu ejemplo me genera más antipatía posible”, sentenció.

Julieta Ortega estalló contra los antivacunas

Asimismo, recordó su encuentro con un grupo de manifestantes y expresó que no dudó en demostrarles que no estaba de acuerdo con lo que hacían. “Hace poco me crucé con una marcha antivacuna entrando al teatro, les contesté algo y me contestaron muy mal también. Búsquense un laburo digno les dije, ir a marchar para que la gente no se vacune en esta situación no lo entiendo”, reveló.

“Tengo conocidas que me han dicho en voz baja que no se vacunaron y quieren esperar, no se puede hacer nada con eso, pero entiendo lo de los países que ponen pases sanitarios y todo eso porque es una situación nueva”, agregó, en referencia a las medidas gubernamentales de requerir el esquema de vacunación completo a aquellos que quiera acudir a eventos masivos.

Julieta Ortega se puso firme contra los antivacunas Hernan Zenteno - LA NACION

Asimismo, y a modo de cierre la actriz advirtió: “Así como la vacuna es nueva para mucha gente, la realidad es que si tiene efectos secundarios que no los vamos a conocer hasta dentro de muchos años. Lo que si sabemos es que esta situación está sucediendo ahora”.