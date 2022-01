De Gwyneth Paltrow a Eminem, diez famosos que cumplirán 50 este año

Aunque no lo aparenten, y en nuestro imaginario sean por siempre jóvenes, cristalizados en su imagen de cuando vimos o escuchamos en los éxitos que los llevaron a la fama, las celebridades también van acumulando décadas. De Ben Affleck a Gwyneth Paltrow y de Facundo Arana a Eminem, seleccionamos una lista de diez artistas que este año cumplen 50 años y seguro que ni lo sospechabas.

Cameron Diaz

Cameron Diaz Shutterstock - Archivo

Si bien comenzó su carrera a los 15 como modelo, Cameron Diaz conoció la fama después de su actuación en La máscara junto a Jim Carrey. La actriz, que recibió cuatro nominaciones al Globo de Oro, en 2008 fue nombrada la actriz mejor paga de Hollywood por la revista estadounidense Forbes. Mejor conocida en la pantalla grande por su sonrisa kilométrica, la estrella de films tan variados como La boda de mi mejor amigo, Los ángeles de Charlie, Loco por Mary, El descanso o ¿Quieres ser John Malkovich?, anunció que se retiraba de la actuación en 2014 tras su protagónico en una nueva adaptación cinematográfica del musical de 1977 Annie. Desde entonces, Diaz se ha dedicado a proyectos que atañen la salud y el bienestar y a criar a su hija Raddix. Su libro Ama tu cuerpo: el poder, la fortaleza y la ciencia para lograr un cuerpo sano y maravilloso, escrito junto a Sandra Bark en 2013, se convirtió en bestseller, según el diario The New York Times.

Gastón Pauls

Gastón Pauls propone a otros a pedir ayuda para resolver su adicción a través del programa de televisión Seres libres ALEJANDRO GUYOT

Con tan solo 21 años era un reconocido actor de una de las telenovelas más exitosas de la televisión argentina de los años 90. Montaña rusa marcó un antes y después en la vida de Pauls, tras la cual grabaría una de los primeros éxitos televisivos de Adrián Suar: Verdad consecuencia. Si bien su primer gran proyecto cinematográfico fue Territorio comanche, junto a Imanol Arias, el reconocimiento internacional no llegaría hasta Nueve reinas, la cual protagonizó junto a Ricardo Darín y Leticia Brédice, a las órdenes de Fabián Bielinsky. Tuvo dos hijos junto a la actriz Agustina Cherri, con quien mantuvo una relación entre 2007 y 2014. Fue ella quien, según el actor, lo ayudó en su lucha contra las drogas. Desde 2021, Pauls propone a otros a pedir ayuda a través del programa de TV Seres libres, en el cual él mismo conduce y brinda su testimonio.

Ben Affleck

Ben Affleck es ganador de dos premios Oscar, tanto por su rol como director en Argo como por el de guionista en En busca del destino Jean-Baptiste Lacroix / AFP - Archivo

Son pocos los actores de Hollywood que han podido moverse entre el detrás y delante de cámara, y Ben Affleck es uno de ellos. El actor que ha ganado dos Oscar, al mejor guion junto a Matt Damon por En busca del destino y a mejor película por Argo en 2012, inició su carrera como actor en su infancia apoyado por su madre. Tras protagonizar películas de muchísima recaudación, tales como Armageddon o Pearl Harbor, su carrera empezó a sufrir algunos altibajos consecuencia de su adicción y sus varias internaciones en rehabilitación. Pese a eso y a algunos escándalos mediáticos que protagonizó, Affleck nunca abandonó el oficio, dándole vida a personajes como Batman, a partir de 2016, al que volverá este año en The Flash, de Andy Muschietti. Aunque últimamente ha captado más atención por su romance con Jennifer López que por su trabajo profesional, Affleck vive un resurgimiento en su carrera como actor. En 2020 volvió a protagonizar y escribir junto a Damon El último duelo, de Ridley Scott, y actualmente puede vérselo en un rol a su medida en The Tender Bar (Amazon Prime Video), por el que acaba de recibir una nominación a los premios SAG, del sindicato de actores.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, ahora dedicada casi exclusivamente a su marca de productos de bienestar y estilo: Goop

La ganadora del Oscar por Shakespeare apasionado se ha alejado de la pantalla grande en los últimos años con la excepción de sus apariciones en el universo cinematográfico de Marvel y de la serie de Netflix The Politician. La actriz, ahora dedicada casi exclusivamente a su marca de productos de bienestar y estilo Goop, se ganó la fama internacional por su actuación en Pecados capitales junto a Brad Pitt, con quien también mantuvo una relación amorosa desde 1994 hasta 1997. Como hija del productor y director Bruce Paltrow y de la actriz Blythe Danner, tuvo ayuda para desarrollarse en el ambiente de Hollywood, y fue su padrino, Steven Spielberg, quien en 1991 le dio su primer papel en Hook. Paltrow, quien no ha sido ajena a la controversia en los últimos años debido a algunos de los productos lanzados por su empresa, fue considerada la “mujer más bella del mundo” por la revista estadounidense People en 2003.

Facundo Arana

Facundo Arana legaría a su primer trabajo importante en 1997 con la serie de Chris Morena, Chiquititas Archivo/ ALEJANDRO GUYOT - LA NACION

El actor, quien solía tocar el saxo en el subte, comenzó su carrera como actor en 1993, pero conseguiría su primer trabajo importante recién en 1997 interpretando a Alejo Méndez Ayala en Chiquititas. Al año siguiente consolidaría su fama protagonizando Muñeca brava, la popular telenovela de Telefe junto a Natalia Oreiro. La ficción fue célebre no sólo en la Argentina, sino en países como Rusia, Israel, Rumania y gran parte de América latina. Arana obtuvo así la fama internacional que le valió un premio al mejor actor en Israel. Por rol en Yago, pasión morena obtuvo en 2001 el premio Martín Fierro al mejor actor protagónico de telenovela. Su último proyecto televisivo fue su interpretación de Antonio Tiscornia en Pequeñas Victorias de Telefe y Amazon.

Eminem

Marshall Bruce Mathers III, su nombre real, saltó a la fama después de ganar el Grammy por Mejor Álbum de Rap en 1999 con su segundo disco, The Slim Shady LP. Su tercer álbum, The Marshall Mathers LP, de 2000 se convirtió, en ese momento, en el álbum de hip hop más vendido de la historia. En 2003 coronó su éxito cuando ganó el Oscar a la mejor canción original por el single “Lose Yourself”, de la película 8 Mile: calle de ilusiones, en la que también interpretó el papel principal. Ganador de 15 Grammy, con diez discos en el puesto número uno de la lista Billboard, Eminem ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo. En septiembre de 2021 sorprendió a sus admiradores con la apertura de un restaurante italiano en su ciudad natal, Detroit. El nombre del local, Mom‘s Spaghetti, replica una frase de la canción por la cual ganó el Oscar.

Jennifer Garner

La actriz, recién divorciada, sueña con encontrar un nuevo compañero GROSBY GROUP

Después de irrumpir en la escena pública como Sydney Bristow en la serie Alias, Jennifer Garner ha protagonizado comedias románticas, dramas intensos y películas de acción. La actriz de Si yo tuviera 30, es quizás mejor conocida por su matrimonio de 10 años con el actor Ben Affleck, con quien tuvo tres hijos. Entre 2004 y 2005 las ganancias de Garner se estimaron en 14 millones de dólares, lo que le valió el quinto lugar del ranking de actrices mejor pagadas de Hollywood según la revista estadounidense Forbes. Su último protagónico, en el film Yes Day, el cual también produjo, está disponible en Netflix. En el último tiempo, Garner se ha abocado también a compartir recetas de cocina con sus casi 12 millones de seguidores en Instagram.

Pablo Rago

Pablo Rago es el único actor argentino que participó en las dos películas que obtuvieron el Oscar a mejor película extranjera Alejandro Guyot - LA NACION

Aunque inició su carrera en la pantalla grande en 1981, Rago ganó reconocimiento en 1985 cuando interpretó al hijo de Enrique en La historia oficial de Luis Puenzo, film que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. De ahí en adelante, siguieron los éxitos: Clave de sol entre 1987 y 1989; Amigos son los amigos junto a Carlín Calvo y ya en 1998, Gasoleros. En 2009 interpretó a Morales en El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, convirtiendo a Rago en el único actor argentino que participó en las dos películas que obtuvieron el galardón de la Academia de Hollywood. 2019 marcó un año difícil para el actor que, quien fue sobreseído tras ser denunciado por abuso sexual. La denuncia tuvo un fuerte impacto en su carrera. En 2021 grabó la serie Ringo, el campeón del pueblo sobre el boxeador argentino que podrá verse este año en Star +. Actualmente, está estrenando temporada en Carlos Paz, donde protagoniza la obra Mi mujer se llama Mauricio.

Jude Law

Jude Law encarnará al Capitán Garfio en la nueva adaptación de Peter Pan este año

El actor británico se dio a conocer internacionalmente con la película Gattaca de 1997. Tras la cual Clint Eastwood, le otorgó el papel de Billy Hanson en Medianoche en el jardín del bien y del mal y David Cronenberg lo llamó para protagonizar eXistenZ. Fue, sin embargo, con El talentoso señor Ripley que consagró su ascenso en el cine, tras el cual caracterizó a uno de sus personajes más entrañables: el del robot Gigolo Joe en A.I. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Law, que ha cultivado la fama de “gran conquistador” es padre de seis hijos de distintas mujeres, lo que le ha valido numerosas apariciones en los medios. En los últimos años ha logrado un equilibrio en su carrera, donde suele alternar cine independiente con superproducciones de Hollywood. Este año encarnará al Capitán Garfio en la nueva adaptación de Peter Pan.

Julieta Ortega

Julieta Ortega estudió actuación en el Actor 's Studio de Los Ángeles, Estados Unidos

La tercera hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, comenzó su carrera como actriz en la Argentina habiendo estudiado actuación en el Actors Studio de Los Ángeles. Después de interpretar algunos roles secundarios en la televisión y el cine, Ortega obtuvo su primer rol protagónico en 1997 como Abril Dormann en ¿Son o se hacen? de Canal 9, seguido de Disputas, Vulnerables, Sol negro, El tiempo no para, Graduados, Un año para recordar y Viuda e hijos del Rock & Roll, entre otros. En la pantalla grande encarnó el personaje de Rosalía en Pequeños milagros de Eliseo Subiela, y participó en Animalada de Sergio Bizzio. Entre 2001 y 2009 estuvo casada con el músico Iván Noble, con quien tiene un hijo; Benito. Perdida Mente, la obra que José María Muscari estrenó en el teatro el año pasado, supone la vuelta de Ortega a escena después de casi dos años. Su última actuación había sido en la serie Un gallo para Esculapio de 2018.