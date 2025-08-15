Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

Después de un calvario que duró una década, Julieta Prandi tuvo justicia. El miércoles 13 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana declaró culpable a su exesposo Claudio Contardi de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Le dieron 19 años de prisión y además se ordenó su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. La modelo se casó con el empresario en 2011 y tuvieron dos hijos, Mateo y Rocco. Si bien es de público conocimiento lo que sucedió en los últimos años de relación, solo unos pocos sabían que a principios de los 2000 comenzaron un noviazgo que duró cinco años. Ahora ella dio detalles de cómo fue ese primer vínculo y por qué se separaron en aquel entonces.

El jueves 14 de agosto, Julieta Prandi dio una extensa entrevista en LAM (América TV) donde, entre varios temas, habló de cómo fue la primera parte de su relación con Claudio Contardi. Estuvieron juntos desde el 2000 al 2005 hasta que el control, los celos y otras situaciones de él la llevaron a separarse. “Yo estaba en ese momento grabando Amor en custodia (telenovela de Telefe protagonizada por Soledad Silveyra y Osvaldo Laport) y eran diez o doce horas de grabación y él se quedaba en la puerta del canal con sus mensajes insistentes de ‘¿cuándo terminás?, ‘¿cuánto falta?’. En ese momento hasta tuve un contrato en donde yo prohibía tener escenas de sexo a pedido de él. Todo era muy límite", expuso.

Entre 2000 y 2005 Contardi y Prandi estuvieron de novios; tras separarse ella tuvo otra pareja y en 2008 se reencontraron Archivo

“En esos ataques de pánico es donde yo tomé el valor de dejarlo en la primera etapa”, recordó. “De hecho, yo perdí el trabajo porque fueron 72 horas de reposo con ataques de pánico. Estuve 40 días en cama en ese momento y la gente decía ‘¿qué le pasa?’. Nadie entendía, ‘¿qué es el ataque de pánico?’, ¿de qué están hablando? O sea, ni yo sabía lo que era el ataque de pánico", reflexionó. “En ese momento todavía convivía con mis padres y después de que pasé esa situación, finalmente me fui a vivir sola”, comentó. Estuvo en pareja durante casi tres años con otra persona hasta que, en 2008, Contardi, 13 años mayor que ella, volvió a aparecer en su vida.

Prandi reveló que cuando se reencontraron, ella atravesaba un difícil presente: había muerto una de sus abuelas, sus padres no estaban y su hermana se había ido a vivir a Chile. “Era un momento de mucha soledad y dolor. Él se acercó como un amigo y así volvió a mostrar una faceta encantadora y de una persona madura, cambiada y que podía ser el amigo confesor, el que te ayuda con un trámite, el que te lo soluciona. Cuando me quise acordar ya estaba de vuelta en una relación“, expresó.

Julieta Prandi con Claudio Contardi tienen dos hijos Mateo y Rocco

Asimismo, durante la entrevista, contó cómo le entregó el poder legal a Contardi para que pueda cobrar su sueldo, algo que después él usó para ejercer violencia económica sobre ella. Fue mientras grababa de lunes a sábado el programa Zapping y estaba embarazada de su primer hijo: “Era una princesita de cristal que había que cuidar y en ese ‘yo te ayudo, no tenés tiempo’, solamente me quedaban los domingos, me hizo firmar un poder general administrativo en donde él iba a Actores y a Telefe a cobrar mi sueldo. Y así empezó”.

Julieta Prandi detalló cuál fue el poder legal que le dio a Contardi

En esta línea, relató que su ex la engañó para realizar una operación inmobiliaria. “Mi primer departamento lo compré con mi trabajo y ahí quedé embarazada. Él me propuso comprar algo juntos, entonces, supuestamente, yo como parte de pago le entregué mi departamento y ese grande que íbamos a tener se iba a poner a nombre de los dos. Pero, nunca fue puesto a nombre de los dos y nunca hubo una compraventa real ni yo recibí ningún tipo de dinero”, concluyó.