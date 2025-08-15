Julieta Prandi hizo llorar a Yanina Latorre con sus palabras: “Hay que ser más sororas”

Un día después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas, Julieta Prandi dio una extensa entrevista con Ángel de Brito y las angelitas para LAM (América TV) donde habló de los inicios de la relación con su exmarido, el proceso judicial y cómo se encuentran sus dos hijos, Mateo y Rocco. Antes de terminar se tomó unos segundos para agradecer y tuvo unas especiales palabras para Yanina Latorre. La panelista la escuchó con atención y no puedo evitar quebrarse hasta las lágrimas. “Tu historia me mata”, le reconoció.

“Les quiero agradecer a todos en el piso, a vos Ángel y a Yanina también por su empatía, por como habló como mujer”, dijo Julieta Prandi hacia el final de la videollamada. “Más allá de sí te caigo mejor, te abrazo fuerte; gracias Yanina por lo que dijiste, porque esto es más allá de sí yo me llamo Julieta Prandi o Teresa Pérez. Es lo mismo. Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera, no tiene por qué ser famosa o venir de las clases más bajas, le puede pasar esto. Así que si no nos unimos nosotras en un país tan machista... La justicia también lo fue mucho tiempo, así que hay que ser más sororas. Gracias Yanina por todo lo que me apoyaste“, afirmó.

Yanina Latorre se emocionó con el agradecimiento de Julieta Prandi (Video: Captura / América TV)

Por su parte, Latorre, que tras conocer la sentencia del Tribunal, escribió en X “19 años de prisión para este mi***a. Ojalá Julieta Prandi encuentre algo de paz”, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. ”Me emociona porque debe haber sido duro. Yo soy madre y no quisiera que a Lola (su hija) le pase lo que le pasó a ella. Si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Disculpame, pero me mata tu historia", le manifestó.

El mensaje de Yanina Latorre tras la sentencia de Contardi (Foto: X @yanilatorre)

“Te agradezco enormemente tu emoción porque habla de tu empatía y de tu respeto, más allá de todo lo demás", sostuvo Prandi. Mientras intentaba contener el llanto, la panelista sentenció: “No tenés nada que agradecer. Creo que es lo que corresponde y nos tenemos que defender entre nosotras”.