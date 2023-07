Afirman que Flor Vigna quedaría afuera de El último pasajero y ya tendría reemplazo: “La limpian”

escuchar

En 2022, Flor Vigna y Nico Occhiato se embarcaron en un proyecto juntos, a pesar de haber terminado su relación amorosa. El último pasajero (Telefe) volvió a la pantalla con ellos dos como conductores y tuvo una muy buena aceptación por parte del público, a tal punto que ambos renovaron sus contratos para una nueva temporada que aún no salió al aire. Sin embargo, ya sería un hecho que la cantante no continuaría en el ciclo, según la información brindada por Yanina Latorre, quien además aseguró que ya tendría reemplazo.

Flor Vigna vive un prolífico momento laboral en el que está enfocada en su carrera musical, con frecuentes lanzamientos de nuevas canciones; además, ya es una de las artistas confirmadas para El Bailando desembarcará en América en el mes de agosto. Y fue en LAM (América) que este miércoles aseguraron que, efectivamente, iba a estar en pista con el objetivo de lograr su tercer triunfo en el certamen. En este contexto, Yanina Latorre interrumpió al conductor para brindar una noticia exclusiva sobre el futuro de la bailarina en Telefe.

Flor Vigna quedaría fuera de El última pasajero Santiago Cichero - AFV

“Es una primicia negativa. A Flor Vigna la limpian de El último pasajero. Nico Occhiato ya renovó contrato”, aseguró la panelista, al mismo tiempo que confirmó que se trata de una información que la bailarina desconoce. Asimismo, indicó que habría una tercera persona involucrada, la cual desde el canal buscan que sea la nueva conductora del ciclo. “Una persona de Gran Hermano va a ocupar el lugar de ella”, adelantó Latorre.

Ante este último detalle brindado por la panelista, tanto sus compañeras como Ángel de Brito se aventuraron a nombrar a las posibles candidatas, y finalmente Yanina confirmó que la joven en cuestión se trata de Julieta Poggio. “Ella no lo sabe. Ninguna de las dos lo saben. Mañana me lo van a desmentir”, agregó. No obstante, destacó que aún no hay nada formal al respecto, pero desde la producción del ciclo están intentando que el cambio sea efectivo.

Yanina Latorre reveló en vivo que Flor Vigna fue desplazada de un proyecto

“Me gustaba Flor, lo hacía bien. Y aparte era divertido porque lo hacía con Occhiato (su expareja)”, indicó De Brito, al elogiar a la joven en su rol de conductora. Ante este comentario, en el que el periodista destacó el atractivo que generaba para el público que sea una expareja la que está al frente del ciclo de juegos, los panelistas no tardaron en arrojar la posibilidad que pueda nacer un nuevo romance en la pantalla, entre Occhiato y quien sería la nueva cara del ciclo.

Por el momento, ninguna de las dos jóvenes hablaron sobre lo informado. Lo cierto es que, en las últimas semanas, ambas generaron un buen vínculo entre ellas, ya que Poggio fue invitada a participar del videoclip de la canción “Mal ahí” que lanzó recientemente Flor Vigna.

Julieta Poggio y Flor Vigna instagram @poggiojulieta

Desde entonces, las artistas se muestran muy cercanas con la proyección de un lanzamiento de la carrera musical por parte de la exhermanita, que recibe consejos de la ex Combate, quien comenzó su camino en la música en 2021 y con frecuencia se muestra capacitándose para mejorar cada día en su labor.

Mientras se espera un dato oficial que confirme la primicia de Latorre, Poggio y Vigna se muestran muy cercanas en las redes sociales, mientras comparten momentos en los que la une el mismo deseo de triunfar y cautivar a sus seguidores con sus temas musicales.

LA NACION