L-Gante mencionó a Eduardo Feinmann en su entrevista con Moria Casán por una inesperada razón

En una entrevista con Moria Casán, Elian Ángel Valenzuela, más bien conocido como L-Gante, se refirió a un amplio abanico de temas, como la relación con su papá, su vínculo con su novia, Tamara Báez, y hasta habló de algunas personalidades del periodismo y del mundo del espectáculo. Fue allí cuando hizo una sorpresiva alusión a Eduardo Feinmann, quien lo entrevistó el pasado septiembre en su programa de la señal LN+.

El cantante de 21 años viene de experimentar algunos días movidos. Es que tras la denuncia que lo obligó a presentarse a la Justicia por presunta portación de un arma de fuego, el artista se cruzó con Viviana Canosa quien lo denunció por violencia de género. La demanda llegó después de una serie de palabras del cumbiero hacia la periodista, luego de que ella criticara con duros adjetivos calificativos a los fanáticos que habían asistido a su show en Tecnópolis.

L-Gante y Tamara Báez visitaron el programa de Moria Casán Captura

En ese contexto, el joven participó del ciclo televisivo Moria es Moria junto a Tamara Báez y su hija, Jamaica. En primer lugar, destacó la relación que tiene con su madre: “Es el límite, lo que no me hace desviarme ni excederme”. En esa misma línea, marcó las diferencias con su padre y aseguró que “no le causa nada” no tener ningún recuerdo con él.

Por otro lado, la joven pareja habló sobre los comienzos de su relación y L-Gante se explayó sobre la paternidad, que llegó a su vida hace cinco meses. En este sentido se refirió a cómo influyó en muchos de sus hábitos y costumbres. “Fue centrarme, ponerme en responsable, tener a alguien que me dé ese límite. Antes no estaba mucho en casa”, manifestó.

L-Gante recordó su encuentro con Eduardo Feinmann y habló de la chance de trabajar con Palito Ortega

Báez, por su parte, confesó que efectivamente habían tenido una crisis, luego de creer en un mensaje que hablaba de una supuesta infidelidad de L-Gante. Sin embargo, todo se solucionó y contó cómo maneja esas situaciones actualmente: “Me molestó hasta que me doy cuenta de que es mentira y yo sé donde está él, o está conmigo, entonces ya no creo más nada”.

En el plano artístico, el programa mostró una serie de declaraciones del líder de Damas Gratis Pablo Lescano, donde destacaba algunas virtudes del joven cantante, quien reaccionó agradecido. Fue entonces cuando el popular artista hizo una curiosa mención. Es que Moria le consultó por el famoso que más lo había sorprendido desde que sus niveles de popularidad comenzaron a crecer, por lo que L-Gante pensó durante algunos segundos, pero no vaciló en mencionar a Eduardo Feinmann.

L-Gante mano a mano con Eduardo Feinmann

Según su testimonio, creyó que la entrevista que el periodista en LN+ le realizó en septiembre pasado iba a ser en otros términos por las diferencias de pensamiento que tienen ambos. Sin embargo, ambos fueron más allá de sus divergencias ideológicas y consiguieron tener una conversación amistosa. “Sentíamos que iba a ser una relación con las diferencias en el diálogo y todo lo que teníamos, pero bien”, describió sobre aquel momento.

El encuentro del periodista y el cumbiero pasó por diferentes momentos: hablaron del nombre que Valenzuela y Báez iban a elegir para su hija y hasta se prometieron que el conductor de radio y TV iba a asistir a comer pollo al disco y guiso de arroz a la casa de la mamá del músico.

Ahora, en la entrevista con Casán, por otro lado, al cantante le pidieron asimismo que elija entre Valeria Lynch, Fito Páez y Palito Ortega para hacer una colaboración. Rápidamente, se inclinó por la última opción y dejó la puerta abierta a la chance de poder compartir una canción con el emblemático compositor de 80 años: “Hay algo por ahí. Me gustaría concretarlo”.