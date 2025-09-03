Florencia, la hermana de Ayelén Paleo, rompió el silencio y habló de la detención de su madre

Florencia, hermana de la mediática Ayelén Paleo, habló por primera vez de la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo, en el marco de una causa que investiga una presunta red de captación y explotación de mujeres. Muy angustiada, la joven brindó una entrevista al programa A la tarde (América TV), en la que aseguró la inocencia de su madre y cuestionó el trato del tema en los medios de comunicación.

“No tiene nada que ver con todas esas barbaridades que escuché. Pongo las manos en el fuego por ella”, expresó entre lágrimas. También cuestionó la presencia de cámaras y cronistas en la puerta de su academia de baile en el barrio de Flores: “Vinieron a buscarme como si yo tuviera algo que ver. Es muy doloroso”. En su descargo, Florencia explicó que su madre se dedicaba desde hace años a la fotografía. “Ella saca fotos desde hace muchos años. Y eso no es ilegal. Las chicas hacen con esas imágenes lo que quieren. Pero de ahí a decir que forma parte de una red, es una locura”, sostuvo e intentó despegarla de las acusaciones judiciales.

Además, contó que ya fue a verla al lugar de detención, aunque su madre le pidió que no volviera a visitarla por motivos de seguridad: “Está preocupada porque es una zona fea. Nos ama, es la mejor mamá que puedo tener. No se merece esto. Juro que no se lo merece”.

Florencia Paleo reveló cómo fue visitar a su madre detenida

¿Por qué se encuentra detenida la mamá de Ayelén Paleo?

Elizabeth Rodrigo fue detenida tras un operativo que incluyó 15 allanamientos simultáneos, a partir de una denuncia anónima radicada en noviembre del 2024. Según informó la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la organización para la que se dice que trabajaba prometía trabajos de limpieza como fachada, pero en realidad obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución.

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran trasladadas cada diez o quince días entre diferentes departamentos en ciudades como La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario. Las movilizaban en micros de larga distancia y les exigían pagar $90.000 para realizar books fotográficos, además de quedarse con el 90% de sus ganancias. Durante el procedimiento, fueron rescatadas 12 mujeres, de entre 22 y 45 años, y se detuvo a otras tres personas, además de la madre de Ayelén.

La madre de Ayelén Paleo se encuentra acusada de formar parte de una red de trata (Foto: Instagram @ayepaleo)

¿Qué dijo Ayelén Paleo de la detención de su mamá?

Días antes, fue la propia Ayelén Paleo quien se pronunció públicamente sobre el caso. En una comunicación telefónica con Infama (América TV), la bailarina no pudo contener el llanto: “Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia”. La mediática cuestionó con dureza las versiones que circularon en los medios: “Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada. Por el amor de Dios… ¿A quién le cabe en la cabeza algo así?”.

Conmovida, defendió a su madre: “Esa morocha que ven ahí, esposada, es una mujer absolutamente inocente. Es la mamá de Ayelén, de Federico y de Florencia. Esto no es contra mi mamá. Esto es contra mí”. Por último, denunció sentirse acosada por la prensa: “No pude verla ni hablar con ella. Si bajo de mi departamento, hay cámaras. No saben lo feo que es esto. Es terrible”.